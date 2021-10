Alice Campello, la moglie influencer di Alvaro Morata: chi è

18-10-2021 12:11

Alice Campello è una delle influencer che più attraggono aziende, brand e il pubblico di appassionati (e non solo o esclusivamente di make up, moda e tendenze). L’erede della Campello Motors, prestigiosa azienda del Triveneto, ha investito su un ruolo e su una professione che si discosta dalla tradizione familiare e dal business principale della sua impresa per abbracciare una carriera nel digitale quando, ancora studentessa universitaria, incominciò ad intraprendere i primi passi sui social, edificando la sua reputation.

Alice Campello, figura che gode oggi anche di una celebrità riflessa dovuta al matrimonio con l’attaccante della Juventus Alvaro Morata, ha conquistato una platea eterogenea di pubblico diventando un riferimento per quanto riguarda il mercato digitale.

Chi è Alice Campello

Nata a Mestre il 5 marzo 1995, ha studiato a Milano intraprendendo un percorso di formazione e professionale distante da quello di origine: come anticipato, i suoi genitori Andrea e Maria sono legati a doppio filo all’azienda Campello Motors, gruppo di concessionarie d’auto molto diffusa nel veneto e di grande stabilità. Una situazione che avrebbe indirizzato la giovane Alice verso un epilogo già definito, invece la giovane fashion blogger inaspettatamente ha una grande intuizione e indubbia attenzione verso il mondo dell’ADV digitale e già durante gli anni da universitaria allo IULM, manifesta una certa capacità di attrarre followers e dunque un discreto successo professionale.

Si presta a diventare figura di riferimento, firma una linea di borse, che le apre nuove prospettive di natura professionale, oltre alle consuete collaborazioni.

L’esplosione dei social, in particolare Instagram, consente a Alice di conquistare popolarità e di captare le esigenze di aziende del settore luxury e non solo, in cerca di nuovi canali di pubblicità: in pochi anni, la Campello diventa una delle influencer di riferimento del panorama italiano. La sua storia d’amore, poi, con l’attaccante della Juventus (lo spagnolo Alvaro Morata) finisce per regalarle una visibilità anche all’estero: in poco tempo, un amore folle li travolge e decidono di convolare a nozze.

L’incontro tra Alice Campello e Alvaro Morata

Il matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata viene celebrato il 17 giugno 2017 a Venezia, splendida location per la coppia che sceglie di organizzare un autentico evento che combina calcio e fashion in uno dei luoghi più romantici e caratteristici al mondo. Per entrambi, si tratta dell’unione per sempre. Anche nelle difficoltà.

Oggi sono genitori di due gemelli e del piccolo Edoardo, ma non sono mancate le difficoltà nella loro vita insieme, prove complicate dalla solitudine, dalla lontananza e dalle complicazioni scaturite dall’essere entrambi personaggi pubblici. Superate le crisi affrontate da Morata, all’epoca del Chelsea, è toccato a Alice sostenere le conseguenze di alcune scelte.

Ha raccontato lei stessa a Verissimo, in una lunga e articolata intervista quanto patito da Alvaro: “L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”.

I coniugi Morata si sono sostenuti a vicenda nelle fasi più complicate: dopo la nascita dei gemelli (gravidanza difficile e complicata, come raccontato dalla stessa Campello), Alice ha subito un intervento di diastasi addominale. Un problema che, nel suo specifico caso, si è risolto chirurgicamente non essendo rientrato nei tempi previsti dalla letteratura medica.

Un problema di salute privato che Alice Campello ha desiderato mettere a fattor comune con le altre mamme che hanno dovuto sostenere le medesime complicazioni, sotto il profilo fisico e mentale. Ora si è ripresa il suo spazio: Amadeus pare avesse pensato a lei per Sanremo 2020, quando organizzò l’ultimo Festival prima della pandemia. Per ragioni diverse, alla fine non se ne fece nulla.

