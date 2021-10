Juventus: Allegri vuole un altro bomber, Morata verso l'addio

La Juventus potrebbe salutare Alvaro Morata il prossimo giugno. Il club bianconero sta valutando se riscattare l’attaccante spagnolo la prossima estate, alla fine del prestito biennale dall’Atletico Madrid, o risparmiare i 35 milioni di euro ancora dovuti ai colchoneros per tentare l’assalto ad una punta più prolifica dell’iberico.

Le indiscrezioni dell’ultim’ora da Torino fanno propendere per la seconda soluzione: secondo quanto riporta Sportmediaset, gli uomini di mercato della Vecchia Signora stanno cercando un numero 9 di primissimo piano, e hanno opzionato Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023, e la punta del Psg Mauro Icardi.

Vlahovic è al momento in pole position: 21 anni, 35 reti in Serie A, la punta serba corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Massimiliano Allegri. La Juve è da tempo sulle tracce del giocatore, e la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 scatenerà l’asta per il suo cartellino nei prossimi mesi, con Rocco Commisso che non lo valuta meno di 70 milioni di euro.

Mauro Icardi è un profilo più esperto ma altrettanto suggestivo: l’ex capitano dell’Inter è uno degli obiettivi storici della Juventus, e difficilmente resterà al Paris Saint Germain anche nella prossima stagione, perché è alla ricerca di un ruolo da protagonista. Sulle sue tracce ci sono Fabio Paratici e il Tottenham, ma non è affatto escluso un suo ritorno in Serie A, considerando che l’argentino potrà beneficare del Decreto Crescita già utilizzato in passato per Cristiano Ronaldo, e quindi avere un ingaggio all’altezza di quello che percepisce attualmente in Francia.

OMNISPORT | 14-10-2021 19:00