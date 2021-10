Mercato Juventus: spunta il retroscena su Mauro Icardi

Quello di Mauro Icardi è uno dei grandi nomi accostati alla Juventus negli ultimi anni: l’attaccante argentino potrebbe tornare in auge a gennaio, quando secondo indiscrezioni riportate dalla stampa francese potrebbe salutare il Psg per trovare più spazio altrove.

L’ex direttore sportivo ed ex uomo mercato dei bianconeri, Fabio Paratici, a margine del Festival dello Sport di Trento ha però svelato un retroscena sull’operazione poi sfumata con l’Inter, che vedeva tra i protagonisti anche la moglie-agente dell’ex capitano nerazzurro, Wanda Nara: “Quando ero a Torino tante volte si è parlato di un suo possibile approdo in bianconero, ma non è mai stato così vicino per tanti fattori”.

“Era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noi alla Juve abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai stato vicino”, ha svelato Paratici.

L’attuale dirigente del Tottenham ha poi smentito l’interesse degli Spurs per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham”. Smentite anche su Skriniar e Brozovic: “Voci infondate, non ci sono stati sondaggi, sono giocatori dell’Inter”.

La crescita di Chiesa, un giocatore che Paratici volle fortemente alla Juve: “Carattere e mentalità da campione: Chiesa è speciale”.

OMNISPORT | 10-10-2021 21:15