Vlahovic il sogno, Icardi alla Juve a gennaio: il ruolo di Wanda Nara

Nell’apoteosi del ritorno alla normalità, ovvero l’evento di Louis Vuitton a Parigi, l’emblema di quanto sia crescente e influente il ruolo di Wanda Nara sta lì, in quell’immagine sui social che la vede al fianco di Chiara Ferragni e suo marito, Mauro Icardi, in quello che è condensa ogni componente di questo mutamento epocale. Si torna a vivere, a sfilare, a partecipare a feste, a incontri di natura commerciale. Wanda Nara è testimonial, influencer e simbolo di questa rinascita. Oltre che agente e consigliera di Icardi.

Icardi alla Juventus, PSG pronto a cederlo

Lo è perché la Francia ha imparato a seguirla, amarla, interessarsene nonostante il noto nazionalismo. E così oscura anche il consorte, Mauro Icardi, attaccante del PSG e pilastro di una squadra che vede accantonare il talento di Gigio Donnarumma (fischiato dai tifosi a San Siro per Italia-Spagna) per scelta di Mauricio Pochettino e riscoprireil talento argentino ex Inter.

Certo, Icardi non è titolare inamovibile del Paris Sant-Germain, come altri giocatori da ingaggi importanti d’altronde, e di lui si continua a discutere per via di quell’interesse della Juventus coltivato negli anni.

Vlahovic, l’approdo alla Juve si complica. Icardi già a gennaio?

Il sogno rimane Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina seguito già in estate, ma la trattativa si è complicata e non certo per volere del giocatore ma della proprietà che intende monetizzare.

Eppure la sintonia, costruita in anni di incontri tra l’ex Fabio Paratici e Wanda Nara, pare rimasta o almeno la stima nei riguardi del giocatore argentino è immutata e anche Cherubini, investito di un compito non semplice, nutre il medesimo apprezzamento.

Icardi alla Juventus: la posizione di Allegri

Allegri ne sarebbe soddisfatto? Come lo collocherebbe nel suo undici risolutivo, qualora il PSG chiudesse l’affare Haaland? In vista di un rinnovo complicato, come quello di Alvaro Morata, il travagliato prolungamento per Dybala e le difficoltà nel portare a Torino l’attaccante viola, il nome di Icardi torna a rivelarsi utile. Il vero ostacolo, per Cherubini, risiede negli 8 milioni netti di ingaggio che dovrebbero essere versati al giocatore e sui quali Wanda Nara non pare incline ad accordare sconti.

Quando si chiuderebbe l’operazione? Secondo la Gazzetta dello Sport, che è tra i quotidiani che approfondiscono l’operazione sull’asse Parigi-Torino, la possibilità che Icardi arrivi alla corte di Max Allegri è prossima e già a gennaio Maurito potrebbe arrivare a rinforzare l’attacco della Juventus.

VIRGILIO SPORT | 07-10-2021 12:04