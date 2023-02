Ha rotto il silenzio per condividere quel che altre donne vivono in silenzio, spesso non ascoltate e capite, soprattutto dopo che era stata fotografata con una cartella clinica che riportava l’intestazione di una nota clinica romana.

La scelta di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, è stata di affrontare da personaggio pubblico un tema spesso scansato, perché disturbante e di ancora scarsa coscienza sociale, al pari di altri disturbi che attendono di essere riconosciute anche come malattie sociali.

Una scelta importante che ha deciso di fare attraverso i social e che ha immediatamente trovato l’appoggio e il sostegno del suo compagno, il per sempre capitano della Roma Francesco Totti, in attesa della separazione da Ilary Blasi (fissata per il 14 marzo, in aula salvo accordi extragiudiziali).

Nel suo lungo e articolato post, Noemi Bocchi, che ha sempre preferito il silenzio, svela ciò che in pochi forse immaginavano: la sua malattia, la diastasi addominale.

“C’è un tempo per ogni cosa… uno per parlare e uno per tacere”, spiega la compagna di Francesco Totti, che compare al primo posto nei commenti. “Ed io ti starò vicino”, promette Totti.

Di certo è stata una valutazione comune, quella che ha preceduto la pubblicazione del post che ha incassato estrema attenzione per via dell’assoluta novità della posizione di Noemi, che si è esposta senza riserve su un tema di salute molto delicato e che colpisce molte donne dopo le gravidanze come accaduto anche alla compagna del per sempre capitano della Roma. Un modo anche peer mettere a tacere le indiscrezioni su una gravidanza, per l’ennesima volta.

“Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli scomodi fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi”, ha desiderato affermare su Instagram.

“Per molto tempo mi sono sentita a metà: metà qui e metà altrove”, riprende Noemi. “Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi… finalmente lo sentivo”.

“Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di sì e forse in parte è anche vero!”. “In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che poi ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate. Dopo i parti ho iniziato a stare male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale”.