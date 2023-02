Totti smentisce così la crisi con la nuova compagna, Noemi Bocchi e si appresta ad affrontare la separazione da Ilary in tribunale se non si raggiungerà un accordo prima del 14 marzo

15-02-2023 12:34

Sebbene i rapporti siano effettivamente meno tesi, rispetto a un’estate fa quando le comunicazioni erano interrotte e le uniche cose di cui si scrivevano via Whatsapp pare fossero legate alla gestione dei loro figli, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono ancora concilianti sul versante Rolex e forse anche per quel che ha condotto alla causa di separazione.

Il 14 marzo si avvicina e di quell’accordo extragiudiziale di cui si parlò, soprattutto a ridosso dell’udienza di novembre, non vi è traccia di aggiornamento. Una scelta dettata sicuramente dalla delicatezza dei contenuti e dal lavoro, incessante, dei rispettivi legali.

Il San Valentino di Ilary con Chanel e Isabel Totti

A San Valentino, Ilary Blasi ha postato nelle stories di Instagram l’immagine del regalo della più piccola delle sue figlie, Isabel (6 anni): un biglietto delizioso, denso di affetto nei confronti della mamma, che ha accompagnato una cena condivisa dalla conduttrice nel salone della villa condivisa al Torrino con l’ex marito, Francesco Totti. Una serata romantica, di cuore, trascorsa con Chanel e Isabel a casa propria, senza Bastian Muller, suo nuovo compagno.

Totti, invece, avrebbe deciso di lasciare Roma in compagnia di Noemi Bocchi con la quale starebbe vivendo una fase altrettanto delicata, molto sentita a causa delle continue indiscrezioni che li riguardano: dalla presunta crisi, ai sospetti legati alle visite e ai controlli effettuati dalla compagna presso una nota struttura romana dove avrebbero partorito la stessa Bocchi e anche Ilary.

La fuga a Venezia di Totti con Noemi Bocchi

Per questo San Valentino, la coppia si sarebbe riservata qualche ora di svago divenuta di dominio pubblico a causa della disponibilità – incessante e lodevole – che Totti ha sempre dimostrato nei confronti dei suoi estimatori, accettando di posare con il proprietario del ristorante veneziano Do Forni, proprio vicino a Piazza San Marco, svelando la destinazione di questi momenti romantici che il per sempre capitano della Roma ha deciso di riservarsi con Noemi.

A un mese esatto dall’udienza che, il 14 marzo appunto, darà inizio alla separazione giudiziale, e a qualche giorno dall’udienza del 3 febbraio sulla controversa spartizione dei beni elencati nell’inventario steso dall’avvocato Alessandro Simeone, Totti si è allontanato dalla Capitale per una parentesi che avrebbe voluto riservata, rasserenante.

“Oggi è venuto trovarci il grande fuoriclasse Francesco Totti”, la dida su Instagram dopo gli indizi pubblicati dalla sua nuova compagna sul social.

Poi, a fine serata, il selfie pubblicato da Noemi (che prima ha chiuso il suo account riservandolo solo a pochi amici fidati, poi ha deciso di renderlo ancora pubblico) con dedica romantica e musica di sottofondo, a siglare u rapporto che ha già avuto una sua evoluzione nella scelta di individuare, comunque, un appartamento comodo e confortevole per la loro famiglia allargata ai rispettivi figli e che sia abbastanza vicino a Corso Francia, dove ha vissuto Noemi fino a questo momento, dopo la separazione dall’imprenditore Mario Caucci.

Il 14 marzo in aula per la separazione Totti-Blasi

A Instagram la via della smentita, che segue le voci di una divergenza di vedute importante rispetto all’ex capitano giallorosso che starebbe valutando la migliore soluzione possibile con il suo storico avvocato, Antonio Conte, sulla questione Rolex. Insomma, con Noemi sembrerebbe tutto prosegua per il meglio, con l’ex moglie andranno rivalutate le richieste.

dalla sua non molla, sugli orologi che reputa dei doni per sé e i tre figli contro la visione dell’ex marito il quale aveva prodotto quanto necessario per dimostrare la proprietà di quei beni.

Forse, con il supporto dei testimoni che interverranno e la via della mediazione, anche su questa controversia si aprirà uno spiraglio durante il prossimo appuntamento, in aula.

