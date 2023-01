12-01-2023 15:21

Ora che i giorni peggiori sembrano superati, Alice Campello ha deciso di rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo che le complicazioni sopraggiunte avevano indotto il personale medico della Clinica Navarra a ricoverarla nel reparto di terapia intensiva, in cui è rimasta fino a mercoledì 11 gennaio.

Suo marito, l’attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola Alvaro Morata, aveva pubblicato un post per rendere pubblico lo stato di salute di Alice, che aveva partorito poco prima la loro quarta figlia, Bella.

Alice Campello rompe il silenzio con un post

Alice Campello, diventata mamma per la quarta volta il 9 gennaio, ha affrontato ore complicate sulle quali la famiglia ha scelto di mantenere stretto riserbo per via della delicatezza di quanto stesse vivendo la modella e influencer dopo la nascita della sua bambina. Ora che Alice sta incominciando a riprendersi, ha valutato e ha steso un messaggio di ringraziamento nei confronti di quanti le hanno manifestato amicizia e sostegno in questo momento così difficile, per lei e i suoi cari.

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me.

Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz ❤️ al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)

GRAZIE @alvaromorata sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”, si legge nel post.

Proprio suo marito, Alvaro Morata, aveva comunicato la drammaticità della loro situazione senza entrare in dettagli per poi annunciare la lenta ripresa di Alice e l’uscita dalla terapia intensiva, migliorato il suo quadro clinico. A lui è dedicato questo messaggio e alla cura e all’attenzione che ha dimostrato verso Alice che ha condiviso con lui le fasi più complicate della sua carriera.

L’annuncio di Morata sui social

Su Instagram, attorno alle ore 13 dell’11 gennaio, Morata aveva pubblicato un’immagine di Alice con tra le braccia la loro bambina accompagnando la foto scelta a un comunicato, relativo all’effettivo stato di salute della moglie e influencer che ha vissuto momenti drammatici, da attribuirsi a un precipitare improvviso delle sue condizioni.

“Ciao a tutti! Alice è uscita dalla UCI e si trova nella sua stanza in condizioni decisamente migliori insieme a Bella. Ma sta ancora elaborando quando ha passato. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati i peggiori giorni della mia vita, ma sono fortunato ad averti con me. Sei il meglio che mi poteva capitare e senza di te la mia vita non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che sono state accanto e ancora grazie a chi ci ha prestato assistenza e supporto nella CUN. Grazie Dott. Munoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. C’è da sfruttare ogni istante. Grazie a tutti ❤️🙏 @clinicanavarra”, il post del giocatore spagnolo.

Solo di recente, dopo le prime due gravidanze di cui una gemellare, la modella e influencer erede dell’impero Campello, aveva deciso di esternare quanto affrontato in un’intervista rilasciata a Verissimo, riportando la sua esperienza e anche dell’intervento a cui si era dovuta sottoporre dopo il primo parto, in segno di sostegno alle donne che, come lei, aveva dovuto comprendere in prima persona determinate componenti della maternità, non sempre semplici.

Il matrimonio tra Morata e Alice Campello

Alice e Morata si sono incontrati e mai più lasciati, formalizzando la loro unione con un matrimonio meraviglioso celebrato a Venezia (la Campello è originaria di Mestre) nel 2017: un sodalizio potentissimo, che li visti rinsaldare il loro rapporto anche con e nonostante le prove non sempre semplici della loro vita insieme.

Erede dell’impero Campello, Alice ha costruito una carriera sui social e nel mondo della moda prestando attenzione alle sue ambizioni e alle necessità del marito, che durante la sua carriera ha vissuto uno stop dovuto a una crisi profondissima dopo il Chelsea.

L’affetto degli ex Juve per Morata

La coppia, oltre a Bella, ha i gemelli Alessandro e Leonardo e un altro maschietto, Edoardo; una famiglia allegra e numerosa che è circondata – come dimostrano i messaggi di ex compagni, amici e i loro cari – davvero apprezzata e stimata da quanti li hanno frequentati.

Sentiti i messaggi di Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana, degli ex Juve che sono sempre rimasti in contatto con l’attaccante oggi all’Atletico. E anche stavolta lo hanno sostenuto, con affetto.

