Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme: la rivelazione sulla "seconda possibilità" e il retroscena

Morata e Alice Campello sono di nuovo una coppia. La conferma arriva dalla Spagna: ad agosto la separazione, ma dopo il Natale in famiglia, tra i due si è riaccesa la passione.

Tutto è bene quel che finisce bene: Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati insieme. Anzi, secondo gli esperti di gossip e le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, sono di nuovo una coppia a tutti gli effetti. Tra l’attaccante del Milan e la bella modella e influencer si è riaccesa la passione dopo 6 mesi da separati.

Morata e Campello di nuovo insieme, le indiscrezioni

All’amore non si comanda e quello che unisce Alvaro Morata e Alice Campello è più forte che mai. Lo scoop arriva dalla Spagna, secondo i media locali l’attaccante del Milan sarebbe tornato a fare coppia con la modella, compagna di una vita, mamma dei suoi 4 figli.

Altro che tradimenti, altro che rancore. La distanza che s’era venuta a creare dopo l’improvvisa separazione dei due, è stata colmata grazie al rispetto e all’amore che l’uno prova nei confronti dell’altra. Per il bene di tutti. A confermare l’avvenuta riappacificazione, che potrebbe portare serenità e tranquillità in Morata, con effetti benefici anche sulle sue prestazioni in campo, è il giornalista spagnolo Javier de Hoyos, che sarebbe arrivato alla fonte più importante, chiedendo informazioni e ottenendo una risposta positiva dallo stesso Morata.

“Javi, ci stiamo dando una seconda possibilità”, gli avrebbe detto l’attaccante. Un commento che de Hoyos ha riportato durante il programma Ni que fueramos, in onda su una tv spagnola. Immediatamente la notizia è stata ripresa dai principali quotidiani sportivi spagnoli, arrivando sino in Italia.

Morata-Campello, separazione e ritorno di fiamma

Alvaro Morata e Alice Campello si erano lasciati lo scorso agosto. Qualcosa nella coppia non girava più come prima, qualche incomprensione di troppo, tensioni accumulate con il tempo e deflagrate durante il trasferimento dell’attaccante dall’Atletico Madrid al Milan. Che qualcosa non andasse lo si era notato nel corso della celebrazione della vittoria della Spagna agli Europei: visi tirati, abbracci e baci poco sentiti, tanta freddezza e sorrisi di circostanza.

Come riportò la giornalista Alexia Rivas, Campello avrebbe preferito festeggiare la vittoria soltanto con amici e figli, mentre Morata desiderò coinvolgere anche la sua famiglia. Da qui l’allontanamento ufficializzato ad agosto.

Un primo riavvicinamento si era avuto a dicembre: tra i due non c’è mai stato astio, né risentimento. Morata ha sempre parlato bene dell’ex compagna e lei ha fatto lo stesso. Mai una parola fuori posto, mai una critica. Lei gli è stato vicino quando lui subì un trauma cranico a inizio novembre. Solo tanto affetto, un amore mai del tutto svanito. La modella di Mestre, ad alcuni giornalisti di Madrid, aveva lasciato intendere che, con il tempo, qualcosa di bello sarebbe potuto accadere: “La vita cambia e ti sorprende tutti i giorni, per cui tutto è possibile. Non chiudo a niente e non so cosa possa succedere con Alvaro”.

Lo scorso Natale i due hanno festeggiato insieme, con i loro 4 figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella: “La loro felicità è la cosa più importante per noi. Alvaro? Lui è la mia famiglia e lo sarà per sempre”, aveva commentato la nota influencer. Quindi la definitiva riappacificazione e l’inizio di una (seconda) nuova vita insieme.