Milan, Morata torna ad allenarsi e la Spagna stuzzica i rossoneri con un video: come sta l’attaccante

Dopo il trauma cranico l'attaccante è pronto a rientrare in campo con la sua Nazionale. Completamente ignorato il punto di vista di Fonseca.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Fin qui il rendimento di Alvaro Morata con la maglia del Milan non è stato all’altezza delle aspettative. A condizionare le prestazioni del nuovo numero 9 rossonero, anche se sulla divisa indossa la 7, hanno pesato indiscutibilmente gli infortuni. L’ultimo è stato il trauma cranico che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta del Diavolo in quel di Cagliari. Adesso, però, il giocatore ha ripreso ad allenarsi seppur con la Nazionale spagnola.

Morata in rossonero: il bottino è magro

Il bottino di Alvaro Morata in rossonero è di 3 gol in 12 presenze, tra campionato e Champions League. Non certo quanto si attendeva il Diavolo quando in estate pagò la clausola rescissoria per prelevarlo dall’Atletico Madrid. Come detto, tuttavia, il giocatore non è riuscito a trovare la continuità sperata anche a causa degli infortuni. Il primo, datato agosto, lo ha fatto stare fermo ai box per oltre 20 giorni mentre il secondo è stato un trauma cranico che gli ha fatto saltare il match di Cagliari.

Il giocatore è abile e arruolabile in Nazionale

L’ultimo stop forzato non ha però impedito al giocatore di raggiungere il ritiro della sua Nazionale. Il 32enne madrileno è stato visitato dai medici della federazione iberica che hanno successivamente deciso di rimetterlo a disposizione del Ct Luis De La Fuente. Ieri l’attaccante non si è allenato ma oggi è apparso in video sui social in tenuta di allenamento, insieme ai compagni di squadra. Non è ancora dato sapersi se il milanista verrà anche regolarmente impiegato con Danimarca e Svizzera.

De La Fuente ignora Fonseca

Nei giorni scorsi, lo ricorderete, il selezionatore della Spagna aveva replicato alle dichiarazioni di Paulo Fonseca che si era detto sorpreso della convocazione del giocatore nonostante il trauma cranico. L’opinione del tecnico portoghese non è stata però minimamente presa in considerazione dal collega, che si è affidato esclusivamente al parere dei propri medici. Così Morata andrà in campo con la Spagna e il Milan osserverà a distanza nella speranza di poterci fare presto affidamento.