Milan, Fonseca ora se la prende con Theo ma per i tifosi è colpa sua: i capi di accusa

Dall'impresa del Bernabeu al flop di Cagliari: Milan da montagne russe. Fonseca attacca, ma è l'allenatore a finire di nuovo sul banco degli imputati

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dal trionfo del Bernabeu al pareggio beffa dell’Unipol Domus. Nel segno di una difesa nuovamente versione colabrodo. Il Milan si conferma squadra lunatica, capace di clamorose imprese ma anche di rovinose cadute. Dopo il 3-3 col Cagliari, Fonseca non è stato tenero nei confronti di Theo Hernandez, ma per i tifosi la colpa è principalmente del tecnico portoghese.

Milan, difesa horror. E Fonseca se la prende con Theo

In realtà nel post Champions Fonseca l’aveva detto: “È più facile giocare col Real Madrid che contro il Cagliari”. Questione di spazi, principalmente. Le sue parole si sono rivelate profetiche: il Milan ha gettato al vento la vittoria lasciandosi acciuffare da Zappa in zona Cesarini.

E all’ex Roma non resta che riconoscere di aver “fatto un passo indietro. Anche con una linea a cinque perso i duelli aerei, addirittura il 69% dei duelli aerei. Non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere”. Se Rafa Leao, autore di una doppietta, sembra rinato, stesso discorso non vale per Theo Hernandez, bacchettato dall’allenatore: “Può fare meglio difensivamente, tutti possono fare di più. Stiamo lavorando per correggere cose importanti”.

Ma secondo i tifosi il problema è proprio Fonseca

Già, questo il sentiment che dilaga sui social in seguito al 3-3 del Milan a Cagliari. Fonseca sul banco degli imputati come si evince dal tweet di Mike: “Ha vinto contro Real e derby, ma non ha perso solo con Napoli, Bayer e Liverpool, ha perso anche con la Fiorentina (dove non ha saputo farsi rispettare) e la neopromossa Parma (quanto tempo era che non perdevamo con una neopromossa?) e pareggiato ieri in modo ridicolo”. E, ancora, Milan Sette: “ La difesa è stata un horror movie! Errori dietro errori e scelte discutibili di Fonseca. Leao salva la partita, ma non basta. La difesa e l’equilibrio in campo sono i problemi veri”.

Milan, le accuse mosse al tecnico lusitano

Le scelte di Fonseca proprio non hanno convinto. “Io non capisco Fonseca: parli di partite fisiche e di marcature uomo vs uomo in Serie A (Monza e Cagliari) e, dopo aver rifilato 3 gol al Real, ti presenti a Cagliari senza un centrocampo fisico, con il solo Fofana a fare interdizione e Reijnders non esattamente una diga” bacchetta Giovanni. “Io sinceramente non ho ancora capito quali siano i miglioramenti portati da Fonseca” si chiede Luca. “Quando lo si capirà che non si può andare in campo solo con giocatori offensivi?” rincara Paolo. “La fase difensiva più scarsa della storia del calcio” sentenzia Luca.

“Un allenatore del Milan che sul 2-3 si mette in 5 in difesa invece che cercare di chiuderla è un allenatore da squadra che lotta per non retrocedere. Basta con questo scempio” commenta Francesco su Facebook. Ma non mancano accuse anche all’indirizzo di Hernandez. “Quando Theo non vuole giocare finisce sempre così” afferma Andrea. “Ma come si fa a prendere 3 gol dallo stesso lato del campo, quello di Theo” chiosa Xhulian.