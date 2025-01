Milan, Cassano: Conceicao giullare non credibile, Fonseca era meglio. Sapete che fece Spalletti con me?

FantAntonio attacca il tecnico portoghese dopo la lite con Calabria e condanna il suo gioco, poi fa il paragone con gli allenatori duri che ha avuto

Stavolta Leao si è salvato. Non è lui l’oggetto degli strali di Cassano in Viva el futbol, il format che vede protagonista FantAntonio assieme agli amici Vendola e Adani, ma è comunque sempre il Milan al centro delle critiche del barese. Un fiume in piena Cassano nell’attaccare violentemente Conceicao dopo il caso della lite con Calabria e per il gioco che finora stanno mostrando i rossoneri.

La rissa in campo accende i ricordi di Cassano

Da giocatore a Cassano è capitata non una ma mille volte di avere screzi anche più pesanti con i propri allenatori e forte delle sue esperienze parte senza preamboli, iniziando con l’elogio dell’ex tecnico del Milan: “A livello calcistico il Milan aveva indovinato tutto con Fonseca, un allenatore che fa un bel calcio, di altissimo livello, con comportamenti corretti ed è stato trattato di m…dalla stampa e da tanti giocatori che oggi stanno rompendo i co..anche a Conceicao, come dice la realtà con Calabria, Theo e Leao. Con Fonseca era una squadra slabbrata ma giocava un calcio offensivo, oggi il Milan fa un calcio alla carlona”.

Per Cassano i pochi successi, compreso l’ultimo in rimonta col Parma con due gol in pieno recupero, sono solo fortuna: “Succede che il cu..ti fa vincere quelle 2-3 partite, come è successo con la Juve che poteva stare sopra 5-0 dopo il primo tempo ma se ti metti a fare il giullare col sigaro non sei credibile e ti mandano a quel paese. Anche a noi sono capitate liti ma questo Milan deve cambiare, deve avere un allenatore che faccia un certo tipo di calcio. Questo non è credibile, se tutti ti mandano a quel paese che fai?”-

Per Cassano Conceicao è un giullare

FantAntonio traccia le differenze: “Con gente come Capello o Conte è tutto diverso, questo fa il giullare, si mette a fare il cinema, col sigaro ci può andare Guardiola, un allenatore credibile, ma lui no. Ha messo le regole ma non ti ascoltano nemmeno. Io quando facevo una ca..ci pensavo ed erano guai seri. Capello mi metteva fuori rosa, non in panchina o in tribuna. Fonseca ha fatto lo stesso con Theo, Leao e Calabria mandandoli in panchina ed è stato criticato, con Conceicao non succede e si fa solo tanta confusione. Noi ci accorgiamo se un allenatore fa il duro o il finto duro…”.

Il ricordo della lite con Spalletti

Per far capire meglio la differenza tra duri veri e falsi FantAntonio apre il cassetto dei ricordi e torna all’epoca in cui giocava con la Roma: “Anche Spalletti era un duro. Vi racconto una storia: al primo giorno di allenamento alla Roma alzo il volume dello stereo, lui mi dice: “bisogna che lo abbassi”, ma io sono un co… e lo alzo ancora, lui mi fa: “non hai capito, bisogna che lo abbassi”, io dico: “qui comando io, faccio quel che mi pare“.

C’era un’amichevole, io ero vice-capitano ma arriva lui e dice: “visto che abbiamo avuto già dei problemi non sei più vicecapitano, ora lo sono Montella e Panucci”. Io urlo: “e io che faccio?”. Lui risponde: “Niente, giochi e basta”. Io sempre più co..gli ribatto: “adesso giochi te”, prendo il pullmino e me ne vado in albergo. Sapete che è successo? Sono tornato a giocare solo a novembre, fino ad allora ero fuori rosa, però dopo ho fatto 4 gol in 6 partite”.