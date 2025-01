Il mercato del Milan passa da Morata, proposta indecente del Galatasaray e si sblocca Gimenez

Offerta choc del club turco che tanta la dirigenza rossonera: presto la svolta anche nella trattativa dell'attaccante messicano, primo obiettivo di Ibra

Appena superata l’ansia per la sorte toccata a Santiago Gimenez (che non è il giocatore visto uscire dal campo in stampelle), nel Milan croce e delizia che non trattiene nulla nello spogliatoio, stando alle divergenze tra il tecnico Conceicao e i giocatori, ecco che si aggiunge l’incognita Morata.

L’incertezza che attraversa la società, e che si riflette sul mercato, non permetteva di presagire quanto fosse avanzata al contrario la trattativa e come il trasferimento in Turchia dell’attaccante spagnolo potesse essere imminente, all’indomani poi delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic. Il quale aveva riferito di alcune difficoltà e assunto un atteggiamento inconsueto, rispetto al solito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, e Morata finisce sul mercato

Insomma, l’indiscrezione rilanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sulla notizia che vede il Galatasaray in trattativa avanzata con il club di via Aldo Rossi per Alvaro Morata non vantava i medesimi presupposti di altri giocatori, messi sul mercato senza remora alcuna come nel caso di Okafor, ad esempio.

Secondo il giornalista, invece, il club turco sarebbe in costante contatto con la dirigenza del Milan per chiudere l’operazione entro la fine della sessione invernale e sopperire – probabilmente – alla mancanza di Mauro Icardi, indisponibile a causa de grave infortunio che l’ha costretto all’intervento e a una riabilitazione che lo impegna con cadenza quotidiana oltre al conflitto legato alla separazione dall’ex moglie, Wanda Nara.

L’offerta del Galatasaray sblocca Gimenez

A quel che pare, dunque, filtra un certo ottimismo da parte turca per la riuscita dell’operazione che potrebbe negare però al Milan un attaccante pronto, in grado di contribuire attivamente alla fase offensiva e di finalizzare, se necessario.

Già nelle prossime ore la situazione potrebbe sbloccarsi, con i rossoneri che a questi punto dovrebbero puntare tutto su Santiago Gimenez. La negoziazione che vede Morata vicino al Galatasaray, infatti, consentirebbe di monetizzare e investire sull’attaccante messicano: l’offerta per il Feyenoord (che nutre alcune resistenze alla cessione del giocatore) sarebbe di circa 31/32 milioni più bonus per arrivare a 37/38 milioni, più il 10% sulla futura rivendita. E ciò nonostante l’incognita sulle sue condizioni fisiche, su cui c’è massima cautela.

Fonte: ANSA

Santiago Gimenez

La relazione speciale di Ibra con Gimenez

Ibrahimovic, che ha elogiato come mai pubblicamente l’attaccante messicano (non proprio nel suo stile), forse sogna davvero di consentire all’allenatore in carica Sergio Conceicao di poterlo schierare. Ma perché ciò accada non si può solo sperare in un feeling ritrovato con il club e lo stesso Ibra che vanta un vantaggio innegabile, sul piano delle relazioni.

E che nasce dalla condivisione di una conoscenza reciproca e profonda con l’avvocata Rafaela Pimenta, diventata prima collaboratrice di Mino Raiola, poi riferimento per i suoi assistiti tra cui, appunto, Gimenez.

Il punto in più di Ibrahimovic

Un rapporto professionale pregresso, estremamente articolato lo lega all’agente del giocatore. Pimenta rappresenta Gimenez, lo affianca nei suoi interessi e nella cura dei suoi contratti attività che svolgeva affiancando Raiola, procuratore e amico fraterno di Ibra e recentemente scomparso.

La conoscenza reciproca che hanno uno dell’altra è innegabile e sul piano della mentalità e delle convinzioni, anche, ci sarebbe una convergenza sulle manovre da attuare, in simili circostanze. Questa potrebbe essere la chiave, per il Milan.

Il Feyenoord chiede una cifra non inferiore ai 40 milioni, per il talento del club olandese. Con la cessione di Morata ce la potrebbero fare, magari in tempo utile per stabilire gli accordi definitivi entro la deadline del 3 febbraio.