Orsolini per Okafor e Chukwueze, tra Milan e Bologna chi ci guadagna? Vespaio sul web

Milan su Orsolini: primo tentativo respinto, si rilancia con Okafor e Chukwueze. Tutti i dettagli della trattativa tra i due club per l'esterno destro

Dopo Saelemaekers (poi girato alla Roma) si riapre l’asse di calciomercato Milano-Bologna. I rossoneri prova a rafforzare il proprio reparto offensivo e, in attesa della decisione del Feyenoord per Santiago Gimenez, puntano anche sugli esterni d’attacco . Tra i nomi in cima alla lista c’è Riccardo Orsolini, talento del Bologna, che di recente ha subito un infortunio durante la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma, su chi farà l’affare tra i due club è bufera sui social.

L’offerta iniziale del Milan per Orsolini

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe presentato una prima proposta per il classe ’97 circa una settimana fa. L’offerta comprendeva 18 milioni di euro più il cartellino di Noah Okafor, ma il Bologna ha rispedito al mittente la proposta.

Il club rossoblù, che considera Orsolini un elemento chiave, punta a confermare il buon percorso avviato sotto la guida del nuovo tecnico Italiano con l’obiettivo di raggiungere traguardi europei importanti.

Il rilancio dei rossoneri per Orsolini

Nonostante il rifiuto iniziale, il Milan non si è arreso e sta preparando una nuova proposta. Questa volta l’offerta verrebbe aumentata a 20 milioni di euro, includendo anche un’altra contropartita. In aggiunta al prestito di Okafor, i rossoneri proporrebbero l’inserimento in prestito di Samuel Chukwueze.

Okafor, che era stato vicinissimo al Lipsia in prestito oneroso per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 26 milioni più bonus, non ha visto l’affare concretizzarsi dopo i problemi riscontrati nelle visite mediche. Il Bologna aveva già mostrato interesse per entrambi i giocatori e, secondo il Corriere dello Sport, ci sono stati incontri tra il ds rossoblù Giovanni Sartori e il dirigente milanista Geoffrey Moncada per approfondire la trattativa.

Nuovo stop per Orsolini: lesione muscolare al bicipite femorale

Non arrivano però buone notizie per Riccardo Orsolini, costretto a fermarsi ancora una volta. Infatti l’esterno del Bologna, uscito durante la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Gli esami strumentali hanno confermato che i tempi di recupero si aggirano intorno alle 3-4 settimane. Per Orsolini si tratta dunque del secondo infortunio stagionale, dopo quello subito a inizio dicembre.

Orsolini, chi fa l’affare tra Milan e Bologna?

Chi, secondo i tifosi, fa l’affare tra i due club? C’è chi scrive: “Maldini cerca Berardi (prima dell’infortunio): “Maldini vai via a noi serve Chukwueze“; Poi scrivono: “Finalmente operiamo bene, altro che Chukwueze“: Questo fa capire bene l’ipocrisia di molti e i traumi di questa gestione per altri.”

E ancora: “Cardinale devi vendere, vendereee” E lui vende Okafor e Chukwueze al Bologna, Pavlovic all’Atalanta, Tomori alla Juve e Camarda al Feyenoord.”

I tifosi restano scatenati: “Bisogna vedere quanto sia vera questa notizia su Orsolini. I nomi di Okafor e Chukwueze erano circolati ieri mattina, mentre nel pomeriggio è uscita la notizia di un possibile rientro di Iling all’Aston Villa. Se Iling se ne va, il Bologna prenderà un altro esterno.”

Non si placano gli animi sul web: “In ogni caso non comprerei mai Orsolini. Solo un piede, rientra sempre sul sinistro per tirare. Egoista in molte situazioni, non da Milan se vogliono vincere e non vale quei soldi e quello stipendio. Poi che Okafor e Chukwueze siano difficili da dare via è un altro conto.”

C’è poi chi avalla la trattativa: “Se Chukwueze l’hai pagato 20+8, Orsolini ne vale 40 coi prezzi di oggi. Porta 10 gol e 2-3 assist l’anno da 3 anni Poi per me Di Marzio ha fatto la solita sparata, ma il Bologna ha il sacrosanto diritto di chiedere 30 milioni, soprattutto a gennaio.”

E infine: “Chukwueze a Bologna farebbe benissimo. Il problema è che come con Saelemakers il rischio di ritrovarselo a luglio a Milanello è altissimo. Senza considerare che a destra ci ritroveremmo soltanto Pulisic.”