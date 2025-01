Pagelle Bologna-Borussia 2-1: Dallinga e Iling-Junior firmano una serata storica ma Orsolini esce in lacrime

Top e flop della gara valida per la settima e penultima giornata di Champions: gran prestazione degli uomini di Italiano. Per i gialloneri, si va verso l'esonero di Sahin

Il Bologna scrive la storia conquistando la prima vittoria in Champions League ribaltando il Borussia Dortmund. Prestazione di spessore e di cuore degli uomini di Italiano che passano in svantaggio dopo 13 minuti con il gol su rigore di Guirassy. Nella ripresa, ai rossoblù sono bastati 2 minuti per ribaltare la sfida: prima il gol del pari di Dallinga, poi la rete del soprasso di Iling-Junior. Tre punti conquistati dai rossoblù che non bastano per proseguire il loro cammino nella competizione europea, ma che regalano una serata indimenticabile al club e ai suoi tifosi. In casa Borussia, invece, si va verso l’esonero di Sahin.

Bologna-Borussia, il racconto del match

Inizia in salita il match per il Bologna, che al 13′ passa in svantaggio per un calcio di rigore concesso generosamente al Borussia: è il quinto penalty assegnato ai gialloneri in questa edizione di Champions, più di qualsiasi altra squadra. L’episodio nasce da una trattenuta di Holm ai danni di Anton, giudicata fallosa dall’arbitro Gözübüyük. Dagli undici metri Guirassy non sbaglia, trasformando con uno scavetto e correndo ad abbracciare l’allenatore Sahin, sulla graticola dopo i risultati per nulla soddisfacenti.

Poco dopo, un’altra decisione arbitrale fa discutere: trattenuta di Gross su Ndoye nell’area opposta, ma per il fischietto olandese non c’è nulla. Dopo un rapido check al VAR, viene confermata la scelta del direttore di gara. Il Bologna, però, è tutt’altro che arrendevole e reagisce con gran carattere. Orsolini è il più pericoloso dei suoi: cross taglienti e un gol negato da un intervento prodigioso di Kobel.

Lo stesso attaccante, però, al 35′ è costretto a uscire anzitempo per un problema al flessore, abbandonando il campo in lacrime. Al suo posto, Iling-Junior. Resta comunque vivo e determinato il Bologna, continuando a cercare il pari con grande intensità. Si affievolisce il ritmo del match nel finale del primo tempo, che si chiude con il vantaggio dei gialloneri.

Riparte con la stessa intensità il Bologna, subito a caccia del gol del pari. Rossoblù subito pericolosi: prima Castro in acrobazia, ma il pallone termina a lato; poi Odgaard svetta di testa, mandando la sfera di poco alta, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo in attacco. Proprio quando sembrava che il Bologna avesse perso slancio offensivo, lasciando più campo al Borussia, arriva la svolta. In soli due minuti, gli uomini di Italiano ribaltano il match con grinta e qualità: il gol di Dallinga del pari, poi quello del sorpasso siglato da Iling-Junior. Vincono i rossoblù per 2-1. Prima vittoria in Champions per il Bologna, nonché la prima della carriera in questa competizione per Italiano.

Bologna, top e flop

Dallinga 7: Gol da attaccante puro che ristabilisce la parità. Dopo un minuto, va vicino al raddoppio, ma c’è l’opposizione di Kobel.

Gol da attaccante puro che ristabilisce la parità. Dopo un minuto, va vicino al raddoppio, ma c’è l’opposizione di Kobel. Ndoye 7: Pennella un assist perfetto per Castro, poi fermato da Duranville. Grandissima prestazione del classe 2000, inarrestabile sulla fascia.

Pennella un assist perfetto per Castro, poi fermato da Duranville. Grandissima prestazione del classe 2000, inarrestabile sulla fascia. Lykogiannis 6.5: Entrambi i gol del Bologna nascono da una sua iniziativa. In fase offensiva crea sempre pericoli.

Entrambi i gol del Bologna nascono da una sua iniziativa. In fase offensiva crea sempre pericoli. Odgaard 6.5: Dal suo ingresso in campo dal primo minuto della ripresa, svolge una prestazione di assoluto spessore, impreziosita dall’assist per il gol di Dallinga.

Dal suo ingresso in campo dal primo minuto della ripresa, svolge una prestazione di assoluto spessore, impreziosita dall’assist per il gol di Dallinga. Holm 6.5: Sfortunato nell’episodio del rigore: la trattenuta su Anton è lieve, ma l’arbitro decide per il penalty e lo ammonisce. Per il resto, svolge una gran prestazione specialmente in fase difensiva.

Sfortunato nell’episodio del rigore: la trattenuta su Anton è lieve, ma l’arbitro decide per il penalty e lo ammonisce. Per il resto, svolge una gran prestazione specialmente in fase difensiva. Orsolini 6: Illumina la fascia destra con giocate di qualità e cross velenosi. Ci prova anche con un gran tiro, neutralizzato solo da una parata straordinaria di Kobel. Sfortunatissimo: è costretto a lasciare il campo al 35’ per un problema muscolare, abbandonando il terreno di gioco in lacrime. (35’ Iling-Junior 7: Entra e fatica a trovare spazi e soluzioni efficaci. Cresce nella ripresa e segna anche il gol del sorpasso).

Borussia, top e flop

Kobel 6: Decisivo sul tiro di Orsolini. Non può far nulla sui gol centrati dal Bologna.

Decisivo sul tiro di Orsolini. Non può far nulla sui gol centrati dal Bologna. Duranville 6: Una freccia. Salva miracolosamente su Castro. Prezioso in fase di non possesso. (18′ st Adeyemi 5.5)

Una freccia. Salva miracolosamente su Castro. Prezioso in fase di non possesso. Guirassy 7: Trasforma il rigore con uno scavetto. Centra il settimo gol nella competizione, il quattordicesimo stagionale. (30′ st Brandt 5.5)

Trasforma il rigore con uno scavetto. Centra il settimo gol nella competizione, il quattordicesimo stagionale. Anton 5: Pasticcia in occasione del secondo gol del Bologna.

Pasticcia in occasione del secondo gol del Bologna. Ryerson 5.5: Soffre terribilmente le iniziative di Orsolini, spesso in ritardo sui cambi di gioco che lo mandano in affanno. Respira solo quando l’esterno rossoblù è costretto a uscire per infortunio.

