Galatasaray: Icardi ora rischia il licenziamento per colpa di Wanda Nara

Rumours dall'Argentina indicano che il club turco è su tutte le furie ed è pronto a impugnare il contratto mentre il bomber tira in ballo perfino Depp

A definirla semplicemente telenovela la si sminuirebbe: quella tra Icardi e Wanda Nara è ormai una rappresentazione drammatica a fosche tinte, atto dopo atto la vicenda si arricchisce di nuovi particolari ed esonda da una normale crisi di coppia per diventare una semi-tragedia che coinvolge più o meno tutti gli attori.

Tradimenti, bugie e ricatti

Non manca niente a questa storia: tradimenti reciproci, minacce via chat, ripicche, guerra tra avvocati mentre una vicenda che doveva rimanere privata viene data in pasto a chiunque, onusta di particolari, anche i più scabrosi. Difficile quasi tenere il conto degli aggiornamenti. L’altro giorno, quando si festeggiava il compleanno della piccola Francesca, nata dieci anni fa a Milano, il calciatore ha utilizzato i social per condividere un messaggio piuttosto enigmatico. Quasi un avvertimento per l’ex moglie, che ha già attaccato pubblicamente qualche tempo fa svelando sue presunte bugie e falsità.

“Che belle notizie mi sono arrivate… Manca poco Johnny….Tic Tac, Tic Tac”, ha scritto il giocatore a corredo di una foto che ritrae l’attore Johnny Depp durante il processo giudiziario contro l’ex moglie Amber Heard. “‘La calma del Guerriero’. Un uomo nobile attende il momento più opportuno per sferrare il colpo migliore, in uno stato di calma assoluta”, ha aggiunto l’ex dell’Inter.

Johnny Depp è l’idolo di Mauro Icardi

Non è la prima volta che Mauro Icardi “mette in mezzo” Johnny Depp. Lo scorso dicembre, quando il calciatore fu sfrattato dalla casa di Santa Bárbara che condivideva con Wanda, postò su social una frase che il divo di Hollywood pronunciò nel bel mezzo del processo che lo vedeva protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard: “Non si tratta di riabilitare il mio nome, si tratta di difendere le persone che credono in me“, aveva commentato il calciatore.

La rabbia del Galatasaray

E’ di oggi invece la notizia che Icardi rischierebbe il licenziamento dal Galatasaray. Il club turco è stufo di tanto gossip e dell’atteggiamento del bomber che lo scorso novembre è stato costretto a chiudere in anticipo la stagione calcistica in seguito ad un infortunio al ginocchio. “I turchi sono su tutte le furie e hanno convocato una riunione urgente per parlare del contratto di Mauro – ha detto Juan Etchegoyen nel programma tv Mitre Live – Stanno valutando seriamente se rescindere il contratto oppure no. Da tempo Icardi fa cose sbagliate nel suo lavoro. I turchi hanno dato un ultimatum a Mauro… Gli hanno detto: “O vieni a fare qui quello che resta del recupero oppure interrompiamo il rapporto contrattuale'”.

Per il Galatasaray Mauro Icardi dovrebbe riposare e mantenere un programma quotidiano di recupero fisico. Ma nulla di tutto ciò starebbe succedendo. A scatenare l’ira del club turco sarebbe stata la festa alla quale Icardi ha partecipato di recente assieme alla nuova fidanzata China Suarez a Mar de Plata: il Bresh Party, una delle feste più sfrenate e coinvolgenti al mondo dove l’attaccante si è scatenato tutta la notte.

Mauro Icardi avrebbe accettato di tornare in Turchia per non rischiare di restare senza lavoro. Il suo contratto con il Galatasaray è per il momento valido fino al 2026. China Suarez sarebbe pronta a seguirlo anche se ci sarebbero dei problemi con i suoi tre figli nati da precedenti relazioni con due attori, Nicolas Cabré e Benjamin Vicuna. Entrambi si sarebbero opposti al trasferimento dei piccoli in Europa.