Icardi e Wanda Nara: arriva stangata da Keita Baldè, quanto chiede per risarcimento danni

L'attaccante senegalese avrebbe presentato una richiesta di risarcimento danni alla coppia. Retroscena sulla storia fatta trapelare su di lui

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lui, lei e l’altro. Una storia come tante, che però vede tra i protagonisti la coppia più chiacchierata al mondo e un altro calciatore che si è messo di traverso. Si potrebbe dire chi la fa l’aspetti, tenendo presente le modalità con cui Mauro Icardi avviò la relazione con Wanda Nara in barba a Maxi Lopez. Stavolta, però, l’argentino ex Inter è la vittima con Keita Baldé nel ruolo dell’incomodo.

Il video e la reazione di Keita Baldé

E proprio Keita Baldé, messo in mezzo nella querelle che sta ricevendo risalto globale, avrebbe deciso di sporgere denuncia contro Wanda Nara e Mauro Icardi. Il nodo è un video privato che ritrae l’ex calciatore della Lazio in compagnia della showgirl e imprenditrice in quel di Dubai. I due, come è ormai risaputo, hanno avuto una relazione qualche anno fa rimasta per un po’ segreta finché non è scoppiato il caos.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La richiesta di risarcimento danni del senegalese

In Argentina si parla anche dei dettagli della richiesta di risarcimento danni fatta da Keita nei confronti dei due ex coniugi. “Le mie fonti mi dicono che Keita ha già fissato una cifra precisa da chiedere come risarcimento economico per i danni subiti – ha spiegato il giornalista Juan Etchegoyen, evidentemente ben informato sui fatti. Che poi prosegue: “Per Keita tutto questo va a suo sfavore. È un atleta professionista e non vuole essere coinvolto in questo conflitto mediatico“.

Una strategia per colpire Keita

Dietro a questa storia ci sarebbe una vera e propria strategia messa in atto da Wanda Nara e Mauro Icardi. Il bersaglio sarebbe proprio l’ex amante della donna: “Da chi li circonda affermano di avere la sensazione che Icardi e Wanda stiano usando quanto accaduto per danneggiare la sua immagine”, racconta Etchegoyen. E poi: “Mi dicono che la denuncia riguarda danni, perdite e molestie sistematiche. Pare che Keita abbia chiesto come risarcimento una cifra a sei zei”.