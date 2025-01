Wanda Nara, Maxi Lopez a Icardi: discorso in sospeso tra noi, vediamo se ha coraggio di affrontarmi

L'ex attaccante del Milan sostiene la modella. Tutto ruota intorno alla gestione dei 5 figli, intanto Icardi aspetterebbe un bebè dalla nuova compagna

La telenovela Wanda-Icardi si arricchisce con una nuova avvincente puntata. Torna in campo Maxi Lopez, a difesa dell’ex moglie contro gli attacchi dell’ex amico Icardi, a sua volta ex compagno della soubrette argentina.

Nel ballo degli ex, l’ingresso a sorpresa di Maxi Lopez getta ancora ombre sul già pessimo rapporto con l’attaccante del Galatasaray. Tutto ruota intorno ai figli, cinque in totale, che Icardi, Maxi Lopez e Wanda Nara hanno avuto insieme (prima l’uno e poi l’altro, con l’argentina, sia chiaro).

Maxi Lopez a difesa di Wanda: Icardi? La verità verrà a galla

Neppure il tempo di appassionarsi all’ultimo episodio della telenovela più seguita dai “gossippari”, che eccone un’altra destinata ad arricchire il già ampio collage di accuse e tradimenti che da anni scuotono la vita di Wanda Nara e dei suoi compagni, prima Maxi Lopez e ora Mauro Icardi.

Così, mentre si parla della presunta gravidanza di China Suarez, attuale compagna di Icardi (con la quale avrebbe tradito Wanda), si discute ancora della presunta liaison di Wanda Nara e Keita Balde, consumata in una camera di albergo con tanto di chat e video dati in pasto agli sciacalli e della fine del flirt tra la soubrette argentina e il rapper L-Gante, ecco rientrare in scena Maxi Lopez, l’uomo tradito dal vecchio amico Icardi, con il quale ha ancora un conto in sospeso.

L’ex attaccante di Torino e Sampdoria è intervenuto ai microfoni dei cronisti per fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex moglie, dalla quale ha avuto tre figli, e sulla diatriba a colpi di accuse e ripicche tra Wanda e Icardi. “Non mi interessa ciò che fa, ma alla fine la verità torna sempre a galla”, ha risposto Maxi Lopez, a chi gli chiedeva un parere sulla rottura tra l’ex compagno di squadra ai tempi della Samp e l’ex moglie. Messo da parte il tradimento di Wanda, con la quale “il rapporto è super, buono, tranquillo”, tanto da trascorrere “un po’ di tempo con i nostri figli e le sue figlie”, rimane il rancore per quello subito da Icardi, ormai più di 10 anni fa.

Icardi a Maxi Lopez: “È un morto di fame”. La replica

Ma perché Maxi Lopez è tornato a parlare di Icardi e di Wanda Nara? Semplicemente perché nelle chat tra l’ex Inter e l’argentina, pubblicate e diventate subito virali, sono venuti fuori anche alcuni commenti non proprio edificanti di Icardi verso Lopez. In un botta e risposta via whatsapp tra l’ex coppia, Icardi dava del “morto di fame” al primo marito della bionda showgirl.

“Sono venuto qui in Argentina per trascorrere un po’ di tempo con i ragazzi”, ha tagliato corto Maxi Lopez. Che poi ha aggiunto: “Non ho visto nulla, se mi ha attaccato non succede nulla. Ognuno vive il calvario che si sceglie”, ha commentato l’ex calciatore un po’ saggio e un po’ attendista.

Maxi Lopez a Icardi: “Abbiamo un discorso in sospeso”

Intanto Icardi ha deciso di lasciare a Wanda Nara le due figlie, Isabella e Francesca, oltre ai tre figli che l’argentina ha avuto da Maxi Lopez per viversi la nuova storia d’amore con China Suarez. Un passo azzardato, dal momento che, un po’ di tempo fa, Icardi accusò Maxi Lopez di non essersi mai preso cura dei tre figli, e che per loro aveva pagato 10-12 anni di alimenti in anticipo: “Ora voglio vedere se lui farà lo stesso. Chiedetegli se Francesca e Isabella vogliono stare con lui”, ha commentato Lopez.

Per concludere un bel messaggio “distensivo”, lanciato da Maxi Lopez a Icardi, destinato a sollevare un altro vespaio a stretto giro di posta: “Icardi non ha mai voluto confrontarsi con me. Non ha mai voluto parlare. Io e lui abbiamo un discorso in sospeso, vediamo se troverà il coraggio di affrontarmi”. To be continued.