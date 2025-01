Icardi ufficializza la storia con China Suarez, irrefrenabile su Wanda Nara: "Ha ingannato e manipola". La replica non tarda

L'ex moglie di Icardi non ci sta e replica sui social a modo suo, mostrandosi con le due figlie. Separazione sempre più tesa dopo le foto e le accuse mosse dal calciatore all'imprenditrice e influencer

Che cosa abbia mosso Mauro Icardi è di difficile definizione. Se una raccomandazione dei suoi legali, tra i quali l’avvocata Angela Burgos, o su suggerimento dei suoi consulenti o di propria sponte per mettere una linea di demarcazione tra ciò che è stato prima e questo dopo.

Un presente animato da controversie, post, video e reciproche accuse tra lui e Wanda Nara, un tempo sua moglie nonché curatrice e consulente per i suoi contratti. Dopo lo tusnami mediatico scatenato in Argentina dal suo ultimo post, ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Maria Eugenia Suarez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’addio di Wanda Nara a L-Gante

Wanda Nara lascia L-Gante, con il quale aveva reso nota una relazione, mentre Icardi ufficializza la sua storia con la China che lo ha accompagnato con figli al seguito in questi ultimi giorni trascorsi con Francesca e Isabella, le bambine avute dall’ex consorte in questa pausa natalizia.

Una parentesi di serenità apparente, nella vita narrata dai social tra mate e vacanze in luoghi esotici che un tempo furono scenografia di eventi vissuti in coppia, per entrambi, e la loro famiglia: Wanda Nara, Icardi e i loro cinque figli (tre dei quali avuti da Maxi Lopez).

China Suarez e Icardi, a volte ritornano

La figura dell’artista argentina torna con prepotenza, nella relazione tormentata tra Icardi e Nara: la prima volta che la coppia annuncia la separazione, Wanda prese i figli e rientrò a Milano da Parigi dopo aver scoperto un presunto incontro tra i due. Seguirono accuse reciproche, che si sono sostenute e alimentate vicendevolmente, quando si era alla genesi della crisi che ha condotto alla separazione e all’apertura di una voragine su ciò che è divenuta una gigantesca spa, costituita da accordi, società, imprese e progetti in comune e portati avanti singolarmente.

Dopo il post estremamente diretto, fermo di quattro foto che, punto su punto, smentisce la versione di Wanda, Icardi ha pubblicato delle foto inequivocabili che ufficializzano la sua storia con China Suarez.

Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti… chissà… sono cose del destino… quel destino che trova sempre il modo di unire due persone non importa quanto tempo passa o quanti percorsi vanno presi… Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelli che fin da bambini guardavamo insieme ogni notte e sognavamo tante cose… oggi, non ho più bisogno di segni. .. Lo so con te, sono dove dovrei essere.

Il video sulla caccia e le immagini forti

Nel bel mezzo della disputa legale e mediatica che Icardi e Wanda Nara si imputano reciprocamente, le accuse di infedeltà e di gestione per le loro figlie, è stato pubblicato un video controverso che vede coinvolto Icardi e, con lui, le figlie avute da Wanda Nara. Nelle immagini lo si vedeva con la figlia primogenita mentre interveniva su un animale, colpito durante una battuta di caccia. Immagini molto forti, disturbanti che stanno sollevando clamore in Argentina e sui media locali e che non vi mostriamo per via del contenuto.

Proviamo a ricostruire quanto diffuso dai media argentini, in primis La Nacion e i social. Nelle ultime ore, il giornalista Germán “Pampa” Mónaco ha pubblicato nelle sue storie su Instagram diverse immagini in cui si vedeva l’attaccante del Galatasaray, reduce da un intervento, mentre andava a caccia senza che un simile evento fosse ben collocato, nel tempo e nello spazio.

Da quel che si nota, Icardi indossava una giacca blu, pantaloni grigi, un berretto ed espadrillas. Ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la presenza di una delle due figlie che ha avuto con Wanda Nara. Nonostante il viso della bambina fosse sfocato, era possibile individuarla. I frame e il video stesso la ritraggono mentre tiene l’animale colpito dal padre, si suppone. Anche il video è molto cruento. Frammenti che hanno urtato la sensibilità, di certo. E che il giornalista ha deciso poi di cancellare, pur avendo ormai innescato la miccia. Chi gli ha consegnato foto e video? Sulla provenienza si è aperta una voragine interpretativa.

Le rivelazioni non gradite da parte dei media argentini

Mentre le polemiche su quanto mostrato, esibito addirittura ha scosso l’opinione pubblica, Icardi mercoledì nella tarda serata, e dopo che Yanina Latorre ha condiviso i dettagli di ciò che le due figlie avevano dichiarato in tribunale riguardo alla loro permanenza con il padre e China Suárez nel Nordelta, il giocatore ha deciso di usare i social con una mossa a sorpresa.

Inaspettata, pur essendo ormai evidente che la relazione con Wanda Nara sia conclusa e che i rapporti, tra loro, siano evidentemente tesi. Mauro ha caricato quattro foto su Instagram con le quali ha sì confermato la sua storia con Suarez, ma replicando punto su punto ad ogni singola accusa dell’ex moglie.

Il post di Icardi che ribatte punto su punto a Wanda Nara

L’esordio è diretto e segue alla controversa operazione messa in campo dalla sua avvocata, che lo affianca nella causa. “Come tutti sanno, non è nel mio stile divulgare qualcosa che riguardi i miei figli, poiché abbiamo rispettato la richiesta di un giudice o di un difensore minorile, però mi vedo obbligato a rispondere a tutte le bugie crudeli della madre delle mie figlie, per non far credere con il mio silenzio alle sue perverse falsità” si legge sul profilo di Icardi nell’articolato messaggio pubblicato.

“Fino a quando vogliamo vivere nella menzogna?”, si domanda prima di passare a un elenco puntato in cui risponde alle accuse di Wanda Nara e ne muove a sua volta.

“1. Mi hanno cacciato dal mio proprio appartamento con una falsa denuncia di violenza” scrive Mauro Icardi, partendo dalla risposta puntuale alle accuse di violenza. Poi prosegue: “2. Sono stato sfrattato la mattina del sabato da Santa Barbara al momento di operarmi per il mio infortunio al ginocchio con altre false denunce di violenza e possesso di armi, dando un esito negativo alla perquisizione… Non avevo armi, non ho fatto violenza a nessuno e stavo dormendo solo”.

Mauro Icardi si addentra, poi, anche sul rapporto con le loro figlie e i figli e i presunti tradimenti di Wanda Nara. “3. Dovevo dedicarmi alle mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento il telefono fino al 17 dicembre perché la madre stava in viaggio con il “fidanzato” in Europa (il riferimento è alla vacanza in Italia e Svizzera di Wanda e L-Gante, ndr), i quali hanno confermato in una diretta che avevano una relazione da tre anni, mentre era sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era “un amico”… “(Però continua a dare la colpa ad altre persone, che ipocrisia no?)”. Il calciatore racconta come si sono svolte le vacanze di Natale: “Il 25 dicembre la “mamma d’America” doveva riprendere le sue figlie perché così ha stabilito la giustizia… Che avrebbero passato in Natale con il padre e la fine dell’anno con la mamma, ma siccome la signora era offesa perché non le hanno dato quello che voleva, è andata a Punta del Este senza prendere giustificandosi dicendo che non aveva 10 milioni di pesos come richiesto, però li aveva per l’aereo privato e tutto il circo di ostentazione come fa di solito, senza contare che alcuni giorni prima le avevo depositato 10mila dollari sul suo conto italiano”. Mauro prosegue nel racconto: “Così ha rotto la promessa che aveva fatto alle sue figlie di andare a prenderle, lasciandole piantate con la loro valigia pronta… Da parte mia, davanti al suo abbandono ho deciso senza esitare di cancellare il programma che avevo di passare Capodanno con i miei amici e di restare con le mie figlie… come faccio da più di due anni… nei quali la signora ha deciso di dare la priorità alla sua vita e non a quella delle sue figlie”.

Un post che vale, ad ora mentre scriviamo, 720.000 cuori su Instagram.

La controffensiva nello strappo

Dopo questo messaggio così puntuale, e preparato sicuramente in ogni singolo passaggio, Wanda Nara ha risposto sui social postando a ripetizione storie che hanno quali protagoniste le sue figlie, Francesca e Isabella, le quali si trovano in questo momento in sua compagnia.

una separazione assai complicata, pare per ora non trovare ancora il punto di equilibrio necessario a tutti quanti in questo lungo addio patiscono le conseguenze che fino ad ora non conoscono epilogo.