Wanda Nara, con L-Gante è già finita e per la showgirl è anche colpa di Icardi: botta e risposta sui social

Un paio di story su Instagram ufficializzano la rottura tra l'esuberante soubrette e il rapper argentino: la colpa? Secondo Wandita, è tutta del logorante divorzio da Maurito...

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Wanda Nara è già tornata single. Neppure il tempo di completare il divorzio da Mauro Icardi che l’esuberante soubrette, showgirl, attrice, modella, influencer, agente e chi più ne ha più ne metta ha rotto pure col successore di Maurito: il rapper argentino L-Gante. La fine della love story, breve ma intensa e soprattutto controversa, è stata ufficializzata dai diretti interessati attraverso un paio di story Instagram. A proposito: la colpa della rottura naturalmente è stata attribuita da Wandita anche e soprattutto a…Icardi.

Wanda Nara, il divorzio da Mauro Icardi e i figli trascurati

Le logoranti pratiche di divorzio dal bomber, infatti, avrebbero sottratto a Wanda Nara del tempo prezioso da dedicare si suoi figli. Come conseguenza, non può sottrarre altre risorse ed energie riservandole a L-Gante: ha l’esigenza di recuperare il tempo perduto coi suoi affetti più cari. Questa, in estrema sintesi, la motivazione – al solito dietro le righe – attribuita dall’ex vincitrice di Ballando con le stelle alla rottura col giovane rapper.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio di Wandita: fine della storia col rapper L-Gante

“Oggi le nostre strade si separano, per prenderci cura di noi stessi e focalizzarci nel nostro lavoro e nella nostra famiglia”, è l’incipit dell’articolata storia condivisa da Wandita sul suo seguitissimo profilo Instagram. Lo sfondo del testo? Una foto romantica delle loro mani intrecciate. “La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro“.

La risposta di L-Gante: “Telenovela finita, continuate senza me”

Dopo un po’ è arrivata la risposta, piuttosto infastidita, da parte di L-Gante. Il rapper, non altrettanto tenero, ha pubblicato a sua volta una story su Instagram condividendo uno scatto che ritrae lui e Wanda a Disneyland, con tanto di frase perentoria: “Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti“.