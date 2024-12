Wanda Nara, compleanno passionale con L-Gante: e Maxi Lopez le da una mano per il divorzio da Icardi

Wanda Nara ha deciso di trascorrere una serata di puro divertimento per il suo compleanno, poi partirà per Milano, dove preparerà il divorzio da Icardi con la complicità di Maxi Lopez

In occasione del suo 38esimo compleanno, Wanda Nara ha organizzato un party esclusivo con amici, parenti e ovviamente il fidanzato L-Gante, con il quale è stata protagonista di una scena di pura passione in piscina. Conclusi i festeggiamenti, la showgirl argentina poi dovrebbe partire per l’Italia, direzione Milano, dove sfrutterà le festività natalizie per preparare il divorzio da Mauro Icardi, anche grazie a Maxi Lopez.

Wanda Nara, compleanno scatenato: il bacio appassionato con L-Gante

Dopo tutti gossip che l’hanno vista protagonista per la causa di divorzio dall’ormai prossimo ex marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha voluto trascorrere una serata di puro divertimento per il suo 38esimo compleanno, in occasione del quale ha organizzato una festa esclusiva con amici e parenti.

Presente anche il nuovo fidanzato L-Gante, che ha regalato agli invitati il momento topico della serata quando ha preso Wanda per la vita e si buttato in piscina con lei ancora perfettamente vestita, scatenando le risate dei presenti e dei due protagonisti, che una volta riemersi si sono baciati in maniera molto appassionata, a testimonianza di quanto la coppia sia felice e affiatata.

Wanda a Milano per Natale

Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista Gustavo Mendez, Wanda Nara starebbe preparando anche il ritorno a Milano dove trascorrerà il Natale. La showgirl dovrebbe tornare in italia con i suoi tre figli maschi, che passerebbero le festività natalizie con il padre Maxi Lopez, il quale risiede in Svizzera non lontano dal capoluogo lombardo.

Wanda prepara il divorzio da Icardi con la complicità Maxi Lopez

Con i figli che passeranno il Natale con Maxi Lopez, a Milano Wanda avrà tutto il tempo per preparare con i propri legali il divorzio da Mauro Icardi, al centro del quale ci sarebbe la disputa su dove andranno a vivere le loro figlie, con la showgirl che le vorrebbe al suo fianco in Argentina e l’attaccante che invece spinge perché vadano a vivere con lui in Turchia.

Ciò che è certo è che Maxi Lopez sarà ben lieto, oltre che di passare il Natale con i propri figli, di dare una mano all’ex moglie nella battaglia legale contro Icardi, con il quale non ha certamente un bel rapporto.