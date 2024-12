Icardi attacca Wanda Nara: "Io badavo ai bambini e tu avevi la doppia vita. Ci hai ingannato per tre anni"

L'ex Inter sbotta dopo le ultime rivelazioni dell'ex moglie, che ha ammesso di aver tradito l'attaccante del Galatasaray con il rappaer L-Gante mentre erano sposati

Continuano a volare gli stracci tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La separazione si arricchisce di una nuova puntata, con il duro affondo dell’attaccante che risponde a tono alla rivelazione choc dell’ormai ex moglie sulla storia con il rapper L-Gante che durerebbe ormai da tre anni, vale a dire anche durante il matrimonio con Mauro. Una verità che ha mandato l’ex Inter su tutte le furie.

Icardi risponde a Wanda Nara

Operatosi nelle ultime ore per porre rimedio all’infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo, Mauro Icardi ha avuto modo prima dell’operazione di tuonare contro la ex moglie, Wanda Nara. A scatenare la nuova (e dura) reazione dell’attaccante del Galatasaray, le parole della soubrette, che aveva rivelato in un’intervista a Telefe di avere una relazione con il rapper 24enne L-Gante da ormai tre anni, quindi anche mentre era sposata, confermando così di aver tradito il marito.

“Hai ingannato me e i miei figli per tre anni”

L’ex Inter ha scelto di affidare a un’intervista rilasciata al giornalista e influencer argentino, Pepe Ocha, la propria replica. Una risposta a dir poco piccata, che tira inevitabilmente in ballo anche le chat WhatsApp mostrate da Wanda per accusare a sua volta Mauro di tradimento: “Fai la vittima, ma sei tu ad aver ingannato me e i tuoi figli per tre anni. Hai anche ammesso di essere stata infedele. Io mi prendevo cura dei nostri figli credendo che tu lavorassi e, invece, vivevi una doppia vita“.

“Ti è caduta la maschera”

“Mi insulti e diffami, dimostrando di essere un’ottima attrice, ma ora ti è caduta la maschera“, ha proseguito Icardi, che ha aggiunto: “Ha rivelato le nostre chat e non mi interessa. Io non sono ossessionato, tantomeno ho avuto rapporti con nessuno. Racconti bugie su bugie. La mia unica priorità sono i miei figli e riprendermi dall’infortunio per tornare a giocare. Voglio proprio vedere che cosa farai quando la giustizia analizzerà prove reali e non vecchie chat e messaggi audio che hai realizzato con l’intelligenza artificiale!“.

Icardi sorridente in ospedale

Intanto, nella giornata di ieri, 2 dicembre, Icardi ha condiviso uno scatto su Instagram dal lettino del Sanatorio Las Lomas di San Isidro, a Buenos Aires, dove si è sottoposto all’operazione per ricostruire il legamento crociato e il menisco del ginocchio destro infortunati durante la gara contro il Tottenham in Europa League dello scorso 7 novembre.

Una serie di scatti a cui Mauro ha affiancato il proprio ringraziamento e la promessa di tornare presto a giocare: “Grazie caro Guille e grazie a tutto lo staff che ha lavorato a questa operazione per la riuscita. Voglio anche ringraziare la mia grande famiglia del Galatasaray per aver tenuto d’occhio ogni dettaglio e aver organizzato tutto. Torno presto“.