Lazio-Inter, svolta clamorosa di Dazn sul big match in chiaro e gratis: dove vederla in tv e streaming

Annuncio straordinario e centrale anche nell'ambito dei diritti televisivi da parte della piattaforma digitale: stavolta una news per i tifosi di Lazio e Inter

Dazn ci riprova, visti i risultati incoraggianti – lo sostengono i dati – dopo l’esperimento in chiaro con Milan-Napoli del 29 ottobre scorso. Ma ci riprova con un pubblico differente, come quello che si collegherà per seguire live Lazio-Inter, seconda partita di campionato che verrà trasmessa in modalità gratuita lunedì 16 dicembre, alle 20.45.

Insomma, anche il monday night ha la sua centralità soprattutto se si scontra contro eventuali fiction (che al lunedì occupano il prime time della tv generalista) e una programmazione pre natalizia.

Lazio-Inter gratis e in chiaro il 16 dicembre

Buona la prima, meglio la seconda che rientra nel pacchetto ‘Try and Buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che consente a Dazn di trasmettere un numero limitato di match di partite di Serie A in chiaro e gratuitamente, dopo la registrazione, a stagione.

Dopo Milan-Napoli, la piattaforma digitale ha reso noto che il prossimo match sarà Lazio-Inter, che verrà disputata il 16 dicembre prossimo, alle 20:45. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell’Olimpico.

Milan-Napoli primo esperimento

Un evento che stravolge la strategia della piattaforma, posto che ciò non accadeva dal 1996, dall’ultimo incontro trasmesso in chiaro il 13 aprile dallo stadio Delle Alpi di Torino, tra Juventus e Sampdoria. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del pacchetto dei diritti Tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratis, per ogni stagione.

Dettaglio di non poco conto, in questa specifica circostanza per il primo big match della stagione 2024/2025 che entra così di diritto nella storia del calcio italiano segnando una svolta per la trasmissione della Serie A. Aggiungiamo che l’evento sarà gratis per i primi 2 milioni di utenti che entreranno nella piattaforma.

Partita: Lazio-Inter

Dove: Stadio Olimpico di Roma

Data: 16 dicembre 2024

Orario: 20:45

Diretta tv e streaming: Dazn

Come accedere e seguire la partita

Per vedere la sfida senza sottoscrivere l’abbonamento, va inserito il proprio indirizzo e-mail e una volta esaurita questa operazione l’utente deve sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Basterà andare poi su Dazn.com/home, selezionare Lazio-Inter e inserire l’indirizzo e-mail. Oppure, da tv, si potrà l’app Dazn, cliccare su ‘Guarda Gratis’, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l’e-mail.

Le critiche dei tifosi sui social

In occasione della prima, gli abbonati che avevano già sottoscritto un abbonamento (a pagamento) avevano palesato le proprie perplessità su questa opzione che, rammentiamo, è prevista dal pacchetto in questione. C’è chi, inoltre, si è mostrato critico nei riguardi delle istituzioni calcistiche e dell’operato in questo senso.

Addirittura c’era stata una fetta, abbastanza corposa, di utenti che avevano chiesto un risarcimento per queste partite free per quanti avevano sottoscritto l’abbonamento dell’intera stagione calcistica.