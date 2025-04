Spareggio Scudetto Inter-Napoli: chi lo trasmetterebbe in tv e quando si giocherebbe, tutte le info

A cinque giornate dal termine del campionato, le probabilità di vedere uno spareggio scudetto sono molto alte: dove verrebbe trasmesso, quando, dove e come funziona.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Poco più di un mese per scrivere il finale della storia: la Serie A al momento ha due grandi protagoniste, Inter e Napoli, ma nessuno al momento è già comodo sul trono del migliore. Inzaghi e Conte sono in perfetto equilibrio, appesi a un filo. Soltanto uno rimarrà in piedi e per decidere chi sarà, forse potrebbero servire 90 minuti in più, con lo spareggio scudetto che diventa sempre più una possibilità. L’unico precedente riguarda proprio i nerazzurri, quando nel 1964 persero contro il Bologna in uno scontro diretto finale per assegnare il titolo.

Inter-Napoli e lo spareggio scudetto

Lo spareggio scudetto si disputa in una sola circostanza, se ci dovesse essere un pari merito tra le squadre in testa alla classifica. A cinque giornate dalla fine Inter e Napoli si trovano entrambe a 71 e la percentuale che si possa verificare questa circostanza è molto alta. Quindi per conquistare il campionato potrebbe esserci il bisogno di un’ulteriore partita: 90 minuti secchi e in caso di parità, niente supplementari, ma direttamente rigori. Ma in quale stadio si giocherebbe?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta della sede

Le regole sono chiare e dicono che lo spareggio deve giocarsi in casa della squadra che ha gli scontri diretti a favore in campionato. Come sono messe Inter e Napoli? Anche in questo caso in perfetta parità: 1-1 l’andata, 1-1 il ritorno. E allora per decretare la sede bisognerebbe tenere conto di altri parametri:

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti nell’intero campionato

gol fatti nell’intero campionato

sorteggio

Il primo viene meno, visto che c’è stato un perfetto equilibrio tra i due match in Serie A. Mentre per la differenza reti nell’intero campionato, i nerazzurri sono in netto vantaggio rispetto ai partenopei. La squadra di Inzaghi può vantare un +40, mentre quella di Conte un +27. Tredici reti di differenza, forse un numero troppo ampio da colmare. Quindi se al termine della volata le due squadra dovessero trovarsi a pari punti, San Siro accenderebbe le luci sullo spareggio. Un vantaggio che sarebbe negato all’Inter solo in caso di problemi di ordine pubblico e in tal caso la sfida si sposterebbe in campo neutro all’Olimpico di Roma.

L’ultimo interrogativo è sulla data: quando si giocherebbe? Questo ancora non si sa e dipende dal percorso di Lautaro e compagni in Champions League. In ogni caso la finestra temporale sarebbe nell’ultima settimana di maggio, anche perché poi l’Inter dovrà volare in America per il Mondiale per Club.

Chi trasmetterebbe lo spareggio scudetto

Lo spareggio scudetto è un’esclusiva di DAZN, come previsto dal bando sui diritti televisivi della Serie A per il ciclo 2024-2029. Quindi qualora Inter e Napoli dovessero concludere il campionato a pari punti, sarebbe la piattaforma streaming a trasmettere il big match per assegnare lo scudetto.