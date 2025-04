Napoli, tegola per Conte: la diagnosi di Neres è impietosa, fuori almeno tre settimane

Confermata la lesione al soleo della gamba sinistra, l'attaccante brasiliano potrebbe rientrare per le ultime due giornate di campionato. E torna di attualità la polemica del tecnico azzurro sui campi di Castelvolturno

La volata tricolore è lanciata, ed in momenti come questo ogni singolo dettaglio può fare la differenza. In particolare se si parla di infortuni, come quello che è occorso a David Neres, attaccante del Napoli. In un’altra fase della stagione, non sarebbe così grave: a sei giornate dal termine, in testa a pari merito con l’Inter, le cose cambiano.

Napoli, David Neres ko

David Neres starà fuori almeno tre settimane. Brutte notizie per Antonio Conte, che dovrà rinunciare al brasiliano (non è la prima volta quest’anno), dopo che gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. L’infortunio è arrivato alla vigilia della trasferta di Monza, costringendo l’esterno offensivo del Napoli a dare forfait all’ultimo minuto. Lo stop obbligato lo terrà lontano dai campi per almeno tre partite di campionato: Torino, Lecce e Genoa, sfide cruciali per tenere il passo dell’Inter in un finale di stagione incandescente.

Napoli, emergenza per Conte

Solo nelle ultime due giornate, contro Parma e Cagliari, potrebbe esserci uno spiraglio per rivederlo in campo, ma tutto dipenderà dai tempi di recupero e dalle condizioni fisiche al momento della ripresa. Un’assenza pesante per Conte, che si trova a gestire un’emergenza in difesa con Buongiorno e Juan Jesus ancora non al meglio, e ora deve rinunciare anche alla fantasia e alla rapidità di Neres, una pedina fondamentale nel sistema offensivo azzurro in particolare dopo l’addio di Kvaratskhelia. Le sue accelerazioni, i cambi di passo e la capacità di creare superiorità numerica mancheranno non poco in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Neres, il comunicato del Napoli

“David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra – si legge nel comunicato ufficiale del club partenopeo – il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“. Ora lo staff medico del Napoli lavorerà per riportarlo in campo nel minor tempo possibile, ma senza forzare i tempi: la priorità resta evitare ricadute in un finale di stagione che potrebbe essere decisivo non solo per la corsa al titolo, ma anche per il futuro dello stesso Neres in maglia azzurra.

Conte e i campi di Castelvolturno

E tornano di attualità le recenti parole di Antonio Conte ha proposito dei campi di Castelvolturno, che a suo giudizio andrebbero rifatti. “Neres ha avuto un problema al soleo e non so se è colpa dei campi di Castelvolturno, che dovevano essere rifatti e invece sono sempre gli stessi. Stiamo zitti e lavoriamo – ha chiosato Conte – ma se magari rifacessero i campi saremmo tutti più contenti”.