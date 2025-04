Napoli, terremoto Conte: retroscena sulla sfuriata, il vaffa ai tifosi, cosa succede ora

Le parole del tecnico azzurro hanno scatenato una bufera sul web, perchè creare tensione quando sei in lotta per lo scudetto a 6 turni dalla fine

La risposta è una sola: lui è fatto così. Per niente accondiscendente, coerente nelle parole e nei fatti, sincero a costo di peccare in diplomazia. Continuano a far discutere le parole di Antonio Conte che tra venerdì e sabato, prima e dopo la sofferta vittoria col Monza, è uscito allo scoperto sulle tante cose che non gli piacciono nel club e nell’ambiente, lasciando capire di essere pronto per un divorzio anticipato.

I lamenti di Conte

Dalle strutture inadeguate (Conte ha addossato la colpa dell’infortunio di Neres ai campi di Castelvolturno) al mercato inadeguato, da un ambiente che sa solo chiedere senza rendersi conto dei miracoli che si stanno facendo ai media che si sarebbero resi colpevoli di vergognosi sciacallaggi Conte non ha risparmiato nessuno. Nel mirino presidente, la società tutta, parte dei tifosi e tanti giornalisti. Solo la squadra viene salvata, anche dopo una gara bruttina come quella di Monza.

Il vaffa ai tifosi che chiedevano i cambi

Era nervosissimo anche durante la gara Conte che se l’è presa anche con i tifosi napoletani presenti a Monza. Al gol di McTominay si è girato verso gli spalti urlando due vaffa che non sono sfuggiti alle tv. Conte si era infastidito per questa richiesta continua di sostituzioni, come peraltro già avvenuto a Venezia. Al gol del Napoli (peraltro avvenuto su assist del nuovo entrato Raspadori) si è girato e si è sfogato.

La posizione del presidente

De Laurentiis ieri in radio aveva provato a smorzare le polemiche, limitandosi a una piccola bacchettata (“ogni considerazione adesso è fuori luogo”) ma viene chiamato apertamente in causa. Per trattenere Conte serviranno fatti e non parole: acquisti mirati, rafforzamento e allungamento della rosa, miglioramento delle strutture altrimenti l’addio sarà inevitabile ma come l’hanno presa i tifosi?

I tifosi si dividono sul web

Fioccano i commenti sui social: “Cioè, ma davvero c’è qualcuno che si stupisce per le ultime dichiarazioni di Conte sul Napoli? Sono le stesse che aveva riservato a Juve, Chelsea, Inter e Tottenham. Possibile che non trovi mai una squadra all’altezza delle sue pretese? credo che i tifosi napoletani vogliano vedere una squadra competitiva, che diverte e cerca di vincere qualcosa. Dire che se non vinci lo scudetto è inutile chiamarti è una mancanza di rispetto verso una tifoseria che ha anche valori più importanti del vincere e basta”.

Tante le reazioni: “Se gli vendono Kvara a gennaio per rimpiazzarlo con il pizzaiolo di Milanello, beh, tutti i torti non li ha. Se vuoi un allenatore come lui devi voler competere per lo scudetto, non tagliargli le gambe a metà stagione” e poi: “Conte avrà anche esagerato però non ha tutti i torti se non mi dai giocatori di livello dove vuoi che andiamo!!!!” ma anche: “Forse è semplicemente il suo “modus operandi” e chi lo ingaggia dovrebbe esserne (ormai) a conoscenza e quindi dovrebbe mettere sulla bilancia costi e benefici e poi decidere se…..Prendere o lasciare”

C’è chi scrive: “Sempre colpa degli altri. Mai gratitudine per dirigenza/società. Egoriferito. Un disco rotto” e anche: “Conte è tanto vincente quanto ingestibile, ecco perché da juventino mi farebbe piacere un ciclo con Tudor”, oppure: “Più che altro c’è qualcuno che si è stupito per la tempistica, senza considerare che nel momento in cui è diventato disponibile sul mercato Ancelotti, ha sentito subito la necessità di far pervenire a chi gli interessa il messaggio che era disponibile anche lui”

Il web è scatenato: “Ormai lo conosciamo : appena trova un appiglio spara sempre a zero. Un grande allenatore dovrebbe SEMPRE fare di necessità virtù …anche se avesse tutte le ragioni del mondo” e poi: “è anche vero che De Laurentiis a gennaio non è intervenuto sul mercato. Come la fai la corsa all’ Inter? Poi lui è quello che è. Sempre a Dar la colpa agli altri” e anche: “Conte trova sempre albi! Ha detto così perché sa che ADL deve fare il nuovo centro sportivo! Ma Conte sa che gli ultimi successi sportivi del Napoli oltre alla ottima qualità di gioco degli anni precedenti nasce su quei campi? Pensi ad allenare la squadra e farla giocare meglio!” e infine: “Conte sta spostando l’attenzione mediatica su sé stesso per evitare che i media esercitino pressione sui giocatori e sul gioco (molto approssimativo) del Napoli. Sia lui che Mourinho sono maestri in questo”.