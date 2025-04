Gasperini rischia anno sabbatico, da Allegri e Conte a Pioli e Italiano il borsino dei tecnici in A

Sta per scattare il valzer di panchine in vista della prossima stagione e potrebbero rimanere a spasso allenatori di grido, anche Sarri aspetta

Più passano le giornate, in Italia come all’estero, più si allunga la lista di allenatori di grido che potrebbero essere liberi e su piazza per la prossima stagione quando si annuncia un vero e proprio terremoto su quasi tutte le panchine delle big.

Rivoluzione in panchina

Alle squadre che sicuramente cambieranno allenatore (Milan e Roma), vanno aggiunte Atalanta e Juventus (quasi sicure) ma sorprese sono possibili (se non probabili) anche a Napoli e Bologna volendo restringere il campo solo ai club da zona Europa. E se dall’estero potrebbero tornare tecnici belli e vincenti come Ancelotti, Pioli e De Zerbi ce ne sono alcuni che in Italia rischiano di non trovare più posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gasperini rischia di rimanere fermo

Con un contratto ancora in essere fino al 2026 Gasperini ha però fatto capire di non voler continuare più la sua avventura all’Atalanta. Gasp considera esaurito il suo ciclo alla Dea e sembrava che ci fossero diversi club interessati a lui ma la sua candidatura sta sfumando un po’ ovunque. Era stato accostato alla Roma ma Ranieri ha smentito seccamente, si è parlato del Milan ma i rossoneri stanno prendendo altre squadre. Resta ora forse solo l’ipotesi Napoli qualora Conte andasse via.

Il futuro di Conte

Già, Conte. Che farà il tecnico pugliese? Le sue parole di questi giorni hanno fatto salire vertiginosamente le ipotesi di addio al Napoli. In pole c’è la Juventus, che difficilmente confermerà Tudor. Oltre a Gasperini De Laurentiis pensa anche ad Allegri, di cui è amico da tempo ma che sembra destinato al Milan. Altro nome caldo è quello di Italiano che piace sia al club partenopeo che ai rossoneri, così come De Zerbi.

Con Pioli che sembra in pole per la Roma non va scartata l’ipotesi Ancelotti in caso di quasi certa rottura con il Real Madrid. Il Brasile sembra orientato su Artur Jorge, sir Carlo potrebbe fare un pensierino al grande ritorno al Milan o alla Roma. Chi rischia anche di rimanere ancora fermo è Sarri. Unica chance prendere il posto di Italiano a Bologna.

Il borsino degli allenatori

Questo il borsino degli allenatori