Atalanta, Gasperini, nuova bufera: urla e insulti con giornalista e domande vietate

Dopo gli attacchi ad arbitri e Var e le frizioni con alcuni calciatori, Gasp se la prende anche col Corriere di Bergamo per un articolo poco gradito

Il Gasperini furioso. Dopo i duri attacchi ad arbitri e Var e gli screzi con alcuni calciatori, nel mirino del tecnico dell’Atalanta questa volta è finito il Corriere di Bergamo. A infastidire l’allenatore un articolo poco gradito: apriti cielo, sono volati urla e insulti.

Atalanta, nuova bufera su Gasperini: che cosa è successo

La vicenda è stata spiegata nei minimi dettagli proprio dal quotidiano, dopo che la cronista Marina Belotti si è vista costretta ad abbandonare la sala stampa dal momento le era stato impedito di rivolgere domande al tecnico nella consueta conferenza della vigilia.

“Perché a tutto c’è un limite. E il mister ne ha superati parecchi” scrive il Corriere di Bergamo. Gasperini “non ammette più domande dal Corriere Bergamo, in spregio al più elementare diritto di cronaca”. La decisione dell’allenatore fa seguito a un articolo che non gli è andato giù. “Tutto bene finché gli piovono osanna. Ma guai a muovergli critiche” punge il quotidiano.

La telefonata al vetriolo del tecnico: urla e insulti

C’è anche altro, però. Perché a quanto pare Gasperini non si è limitato a non rispondere più alle domande del Corriere di Bergamo. “Anziché usare toni civili per confrontarsi con il giornale, ha preferito telefonare alla redazione di Bergamo, sbroccando con urla e insulti (non è un’iperbole giornalistica, è tutto registrato) perdendo in un colpo solo tutte le ragioni che poteva eventualmente far valere” fa sapere il quotidiano.

Da parte dell’allenatore chiusura totale: “Ha respinto qualsiasi tentativo di ricomposizione”. Sul tecnico di Grugliasco, che nelle ultime settimane è stato accostato a Roma, Juventus e Napoli, si abbatte dunque l’ennesima bufera extra-campo. Dai feroci attacchi ad arbitri e Var fino agli screzi con alcuni elementi di punta della sua rosa come Lookman e Samardzic. Senza dimenticare altre rotture eccellenti come quella con l’idolo della piazza Papu Gomez.

La sfida con Baroni: allenatori dal futuro incerto

La partita odierna con la Lazio è delicata per entrambe le squadre. Sfumato quasi definitivamente il sogno scudetto per via degli ultimi due ko di fila contro Inter e Fiorentina, la priorità dell’Atalanta è difendere il piazzamento Champions, cui ambiscono anche le aquile.

Lo scontro diretto tra Gasperini e Baroni è anche la sfida tra due allenatori che potrebbero cambiare aria al termine della stagione. Gian Piero ha già annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 (ma Percassi spera ancora di fargli cambiare idea), mentre tra il tecnico della Lazio e Lotito il rapporto si è incrinato dopo il deludente di mercato di gennaio.