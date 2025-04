Atalanta, Gasperini duro sfogo e risposta al presidente Percassi sul futuro

Per il tecnico della Dea non si può parlare di crisi per due gare perse e c'è fiducia per le ultime otto partite di cui cinque sono in casa

Sperava di trovarsi in piena lotta scudetto a questo punto della stagione, si ritrova a dover difendere con denti il terzo posto ed anche la stessa qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini ha visto la sua Atalanta sciogliersi sotto gli occhi all’improvviso: dal roboante 4-0 alla Juve a Torino alle due sconfitte di fila con Inter e Fiorentina che hanno azzerato le ambizioni tricolori della Dea. Domani c’è l Lazio ed è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Gasp cerca di tenere il timone stabile.

L’ultima missione di Gasp

L’impressione è che lasciare l’Atalanta in Champions sia l’ultima missione di Gasp che difende la sua creatura dalle critiche ma continua ad essere evasivo su cosa farà a fine stagione. Se l’anno scorso prevalse l’amore “per la moglie nonostante le advances di una bella donna“, stavolta tutto lascia pensare che l’avventura sia giunta all’atto conclusivo nonostante un altro anno di contratto e le pressioni dell’ambiente, a partire dal presidente Percassi, perché rimanga ancora sulla panchina bergamasca.

Il rientro dopo la squalifica e lo sfogo

Tornerà a sedersi in panchina dopo lo stop per squalifica (“Il ritorno di Ederson è molto più importante… Non è mai piacevole comunque vedere la partita dalla tribuna”) e vorrebbe rivedere la migliore Atalanta ma non ci sta a sentir parlare di crollo: “A Firenze si può perdere. Faccio fatica a vedere questo crollo, abbiamo perso due partite dopo aver battuto la Juventus. Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni. Giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d’accordo su ciò che viene descritto. Non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva. Penso che non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio”.

Il dribbling sul futuro

Dopo un pizzico d’orgoglio per il film sull’Atalanta che ha visto (“Siamo direttamente coinvolti, poi il film era sulle due finali. Ciò che prevale da tutti questi anni è che siamo sempre stati una squadra, una compattezza, la dimostrazione come lo spogliatoio sia stato determinante in tutto”) Gasperini svicola ancora sul futuro. Ma il suo divagare sa tanto di addio nonostante la richiesta del presidente Percassi di restare: “Le parole del presidente sono l’ennesima dimostrazione d’affetto. Tutto il resto poi è calcio, il calcio va avanti”.

La corsa per un posto in Champions

D’ora in poi ogni gara vale doppio: “Otto partite sono tante, c’è tempo di prendere l’ascensore sia in salita sia in discesa. Noi abbiamo un calendario dove le cinque partite in casa devono pesare. Tanti scontri diretti? È la bellezza di questo campionato il fatto che ci sono tutte squadre forti ed è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento”.

L’ultima riflessione è su De Ketelaere, apparso in netto calo rispetto al girone d’andata: “Non è sempre pensabile che si riesca sempre a giocare per tutta la stagione con un certo livello di rendimento. Davanti siamo calati per qualche piccolo acciacco, abbiamo avuto un rendimento un po’ diverso rispetto al girone d’andata. Vogliamo ritrovare l’efficacia, abbiamo bisogno di sostegno”.