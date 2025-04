Juventus, le parole di Conte scatenano l’inferno: rabbia Napoli, bianconeri in attesa

Il tecnico ha preparato il terreno per l'addio al Napoli al termine della stagione. I tifosi bianconeri sperano adesso in un clamoroso ritorno

Partenopei in subbuglio. Le parole di Antonio Conte, pronunciate in conferenza stampa pre Monza-Napoli, “A Napoli certe cose non si possono fare” rischiano di compromettere la corsa Scudetto. Dopo una stagione quasi perfetta per gli azzurri, ancora a -3 dall’Inter e alla vigilia di un turno di campionato che si prospetta decisivo per la volata finale di campionato, il tecnico del Napoli ha scatenato una bufera sui social.

Giovanni Capuano accende la miccia attorno Antonio Conte

Ad accendere il fuoco, attorno le parole di Antonio Conte, è il giornalista Giovanni Capuano che scrive sui social: “Conte dice nel giro di pochi minuti che la qualificazione Champions League del Napoli è un traguardo che “non era preventivabile” e poi spiega che si è reso conto che alcune cose dette a luglio non le può confermare. In sostanza, i risultati raggiunti sono merito suo e quello che non si raggiungere è colpa dell’altro. Che è quello che gli ha messo a disposizione il quarto/quinto monte ingaggi della Serie A e un mercato da 150 milioni di euro innestato su un gruppo che nel 2023 ha stravinto lo scudetto. Amen.

C’è poi chi replica: “Non è per niente vero ‘la squadra che ha vinto lo scudetto’. Sono rimasti dei componenti, ma sono solo 11 su 25 da gennaio in poi. Di questi 11 rimasti solamente 4 erano titolari inamovibili. Altro che squadra uguale.”

Ed infine: “Più che altro dovrebbe chiedersi perché le squadre più ricche a cui ambirebbe (City, PSG, Real, Bayern etc.) non se lo sono mai cacato… “

I tifosi napoletani scatenano bufera social su Antonio Conte

I tifosi del Napoli restano delusi dalle parole di Antonio Conte in conferenza stampa. C’è chi scrive: “Quello di cui non mi capacito è come un allenatore che sia in piena lotta per il titolo possa uscirsene così all’improvviso, prima di una giornata di campionato che si prospetta decisiva, con parole d’addio che rischiano di deprimere l’ambiente e la squadra in primis…

E ancora: “Se non dovesse vincere contro il Monza avrà combinato un disastro dopo un anno intero di lavoro!”. C’è poi chi sottolinea: “Antonio Conte è questo, fate finta di scoprirlo oggi. Il personaggio portato da gente come Bergomi e gente simile non esiste. Conte è un ottimo allenatore, ma quando ci sono le prime difficoltà scappa, è un codardo, e questo carriera alla mano dal 2012.”

I tifosi del Napoli ricordano anche il passato: “Basta prendere qualche intervista del passato per capire che il copione è lo stesso di sempre. Non c’entra il Napoli, non c’entrava l’Inter. Il personaggio quello è, anche grazie a una certa stampa che continua a consentirglielo”. C’è poi chi scrive: “Vincerà lo scudetto ed andrà via…”

Non si placano gli animi sul web: “Fa sempre così. È il suo modus operandi. Per essere bravo è bravo… Ma ha dei limiti e questo è uno di quelli. Amen.” C’è chi aggiunge: “Non ha un bel carattere, e lo sanno tutti. Ma far passare come normale, una squadra che sulla carta è forse inferiore anche a Juve e Milan, lottare per lo scudetto fino alla fine, la dice tutta di quanto vale in campo, piuttosto che fuori”.

La polemica resta forte: “Se non tutto giusto, quasi nulla sbagliato. Conte si conferma un discreto cialtrone, chi lo ingaggia è avvisato”. I tifosi restano rassegnati: “Conte è stato utile al suo scopo. Ha esaurito la sua funzione ora step successivo”.

Ed infine: “Caro Conte proviamo a vincere il quarto e togliti dalle palle”.

Per molti tifosi la colpa resta comunque di De Laurentiis

La polemica dei tifosi napoletani si incentra anche su De Laurentiis. In molti sostengono che la colpa dell’addio di Conte sia da attribuire al presidente del Napoli: “Ma questo presidente del Napoli, che ancora non capisce che Conte gli ha fatto un miracolo, che fa??? Gli vende Kvara a gennaio e non prende nessuno per rinforzare la squadra per lo scudetto… E’ normale che Conte che è un vincente voglia andare via a fine stagione!!!”.

E ancora: “Conte sarà anche un allenatore capace, ma costruire un qualcosa di serio con uno che cambia umore ogni 2 giorni è impossibile. Anche con Spalletti stessa fine guarda caso… E la colpa di chi è? Del solito magliaro romano…”

Non si placano gli animi sul web: “Sempre a portare acqua al suo mulino Conte. Nulla lo salva più però, secondo me. Nel senso che un allenatore flop in CL solo nell’orticello serie A possa allenare oramai. Anche se la colpa dell’addio, dopo un solo anno, è di De Laurentiis.” E ancora: “A me stupisce che sia rimasto buono dopo la cessione di Osimhen + Kvara. In genere avrebbe dato di matto…”

I tifosi restano scatenati contro De Laurentiis: “Conte è così, a Napoli non c’è la prendiamo… E questo fa capire quanto sia stato grande Spalletti: chi viene a Napoli ad allenare deve fare i conti con il bilancio non vedo niente di sbagliato. Come al solito De Laurentiis rovina SEMPRE tutto. ” C’è poi chi aggiunge: “Se ti porta a lottare per un titolo insperato perdi più a Napoli e gli vendi il calciatore più forte della rosa , non solo, non sostituendolo ma peggio sostituirlo con uno scarto del Milan vorrei vedere come dargli torto !”

Ed infine c’è chi scrive: “6 titolari su 11 di quelli che lo furono durante lo scudetto. E soprattutto 159 mln spesi, ma meno Kvara e Osimhen che da soli ne valgono molti di più. Conte sta facendo un MIRACOLO e De Laurentiis lo mortifica così come ha fatto con Spalletti…”

I tifosi juventini sperano nel ritorno di Conte

Se da una parte c’è delusione, rammarico e rassegnazione, ad accendersi sul web sono invece i tifosi della Juventus che sperano nel ritorno di Conte: “Onestamente lo richiamerei alla Juventus dato il disastro di quest’anno…”

E ancora: “Conte è juventino dentro, hai voglia di fare cene di festa a Napoli con la squadra… C’è poi chi scrive: “A Napoli è per lavoro, alla Juve tornerà per ragioni di cuore”.

C’è poi chi scrive: “Io spero nel ritorno di Conte alla Juventus, sarebbe bellissimo per ricominciare un ciclo e quanto meno a non fare più brutte figure…”

Ed infine: “Conte è un promesso sposo della Juventus, vedrete come a fine anno lascerà Napoli per tornare in patria…”

