Napoli, le carte di De Laurentiis per trattenere Conte: Guirassy e Montoro, giovane stella del Velez

Il club azzurro sta cercando rinforzi in attacco: Manna segue con attenzione il talento argentino 18enne, circolano anche i nomi di Paixao del Feyenoord e Lang del Psv Eindhoven

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cosa non si farebbe pur di convincere Antonio Conte a restare sulla panchina del Napoli. D’altronde, a prescindere da come finirà il campionato, l’impatto del tecnico leccese sulla panchina azzurra è stato più che positivo: e l’anno prossimo ci sarà una Champions League da disputare.

Napoli, serve un dopo-Kvara

Va da sé che andrà dunque allestita una rosa di prim’ordine, perché il Napoli fa ormai parte stabilmente dell’elite del calcio italiano e, tolto l’ultimo anno, è presente stabilmente nelle competizioni europee. De Laurentiis ha promesso grandi innesti a Conte per convincerlo a rimanere. Dopo aver puntellato la difesa con Marianucci, il ds Manna cerca rinforzi per l’attacco, dove l’assenza di di Kvara si è fatta sentire. Okafor non ha praticamente mai giocato, e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è proprio l’attacco il reparto in cui si concentreranno i primi sforzi della società azzurra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Manna segue Montoro

I nomi sulla lista sono Paixao del Feyenoord, Lang del Psv Eindhoven e, a sorpresa, Montoro, baby talento del Velez. Quest’ultimo, che ha appena compiuto 18 anni, può giocare sia da attaccante esterno che da trequartista. Si tratta, come sempre nel calciomercato, di anticipare la concorrenza: Alvaro Montoro, di fatto, ha sorpreso tutti con le sue 13 partite (per un totale di 791 minuti) giocate quest’anno con la maglia del Velez. Il classe 2007, tra l’altro, potrebbe arrivare anche ad un prezzo non esorbitante, visto che il suo contratto con ‘El Fortin’ scadrà il prossimo dicembre.

Napoli su Guirassy

Ma il nome che sta rimbombando di recente in tutta Europa, e che è sempre stato nel mirino di Antonio Conte, è quello di Serhou Guirassy, attualmente in forza al Borussia Dortmund, che ha appena realizzato una tripletta (inutile ai fini della qualificazione) contro il Barcellona in Champions. Il tecnico degli azzurri aveva pensato a lui prima di Lukaku, ma sul giocatore c’è molta concorrenza. Innanzi tutto della Juventus, che dovrà rifare tutto l’attacco visto che Vlahovic non rinnoverà, Kolo Muani dovrebbe tornare al Psg e Milik sembra ormai lontano da Torino causa infortuni.

Guirassy, occhio alla concorrenza

La clausola di rescissione per Guirassy è fissata a 70 milioni di euro, ma i problemi finanziari che hanno colpito il Borussia Dortmund (attualmente ottavo in campionato e quindi a forte rischio di non partecipare alla prossima Champions) potrebbero spingere i tedeschi a rivedere la valutazione al ribasso. Resta il problema della concorrenza europea, visto che quello di Guirassy è un nome presente nei taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa: in particolare il Chelsea sarebbe favorito nella corsa all’attaccante del Borussia.