Juventus, Elkann scende in campo: vertice con Scanavino, Giuntoli e Motta. La strategia per Vlahovic e gli scenari futuri

Il presidente della Exor ha convocato una riunione di emergenza per provare a risolvere la situazione difficile. La Champions diventa obiettivo fondamentale, altrimenti ci potrebbero essere misure drastiche

Non c’è più tempo e non c’è più possibilità di sbagliare. John Elkann ha deciso di prendere tra le mani la situazione Juventus prima che la situazione si complichi ancora di più e chiama a rapporto i vertici societari in vista di un finale di stagione che si preanuncia particolarmente delicato.

Elkann convoca Scanavino e Giuntoli: ci sarà anche Motta

Nove partite al termine della stagione, per la Juventus sarà un mini-campionato che però assume significati importanti. C’è da mettere al sicuro la qualificazione alla Champions League non solo per salvare un campionato sotto il profilo sportivo ma soprattutto per riuscire a mettersi al riparo da situazioni spiacevoli sul fronte economico. E per questo motivo John Elkann avrebbe messo da parte Stellantis almeno per un giorno e, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe convocato una riunione di emergenza alla Continassa con Scanavino e Giuntoli, meeting a cui potrebbe essere chiamato a partecipare anche Thiago Motta.

Gli scenari senza Champions

La qualificazione alla Champions League rappresenta un traguardo fondamentale e non solo dal punto di vista del prestigio sportivo. Gli introiti della Uefa rappresentano un tassello fondamentale nel piano economico della nuova Juventus che vuole diventare sempre più slegata da Exor e trovare un equilibrio di bilancio. L’ultima mancata qualificazione alla Champions è stata un disastro sul piano finanziario che non si vuole ripetere.

E in ballo c’è anche il mercato della prossima stagione, senza Champions diventa decisamente più complicato riuscire a riscattare alcuni prestiti come nel caso di Conceicao e Kalulu, con le operazioni importanti come quelle per Kolo Muani che diventerebbero molto limitate.

Vlahovic, due mesi fondamentali per tutti

Due mesi fondamentali per Dusan Vlahovic ma anche per la Juventus, e non solo in chiave classifica e qualificazione alla Champions League. Il serbo ha vissuto una stagione difficile anche se i numeri non sono contro di lui. Il rapporto con Thiago Motta non è mai definitivamente sbocciato e con l’arrivo di Kolo Muani, si è progressivamente allontanato dal centro del progetto; quello con i tifosi ha raggiunto minimi storici. Il ct della Serbia lo ha difeso a spada tratta ma ora è anche lui a dover dimostrare qualcosa.

La Juventus, dal canto suo, pungola anche Thiago Motta per una gestione migliore dell’attaccante. La stagione difficile mette anche il club in una posizione difficile soprattutto se in estate ci sarà da cercare acquirenti per Dusan e si vorrà ottenere il miglior affare possibile. Il serbo rappresenta un asset importante che non si vuole perdere e per questo il tecnico sarà “invitato” a concedergli un minutaggio importante da qui alla fine del campionato.