Napoli: Conte incontrerà De Laurentiis, un retroscena svelato da Di Lorenzo racconta l’importanza del tecnico per gli azzurri

L’allenatore corteggiato da Juventus e Milan chiederà al presidente garanzie sul futuro. Intanto il capitano ha spiegato come la squadra ha affrontato il Milan

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Juventus e Milan vogliono Antonio Conte e il tecnico potrebbe approfittare della loro corte per chiedere ad Aurelio De Laurentiis garanzie sul Napoli che verrà: i due si incontreranno la prossima settimana. Il tecnico è imprescindibile per il futuro degli azzurri: a confermarlo un retroscena svelato da Giovanni Di Lorenzo a Daniele Adani.

Napoli, Conte corteggiato da Milan e Juventus

Dopo il fallimento dei rispettivi progetti tecnici Juventus e Milan vorrebbero ripartire nella prossima stagione da Antonio Conte, l’uomo che ha riportato il Napoli a lottare per lo scudetto. Il tecnico è legato al club azzurro da un contratto con scadenza a giugno 2027, ma la corte di Juve e Milan potrebbe spingerlo a dimettersi: dopo il successo sui rossoneri Conte non si è espresso sulla sua permanenza al Napoli (“mancano 8 partite, poi penseremo al futuro”, ha detto), aumentando l’ansia tra i tifosi azzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, presto incontro tra De Laurentiis e Conte

Aurelio De Laurentiis, però, non intende perdere Conte. Ecco allora che, come raccontato da Repubblica, i due si incontreranno faccia a faccia la prossima settimana: un vertice per discutere del futuro del Napoli e in cui Conte, molto probabilmente, capitalizzerà l’interesse suscitato nelle ultime settimane in Juventus e Milan.

Se ADL intende trattenerlo, insomma, dovrà assicurare al tecnico salentino investimenti per permettere al club di crescere: sul nuovo centro sportivo – uno step su cui Conte ha insistito in un paio di conferenze stampa – il Napoli si sta muovendo, ma probabilmente il tecnico pretende anche garanzie sul mercato. Quanto avvenuto con Kvicha Kvaratskhelia a gennaio, venduto senza un sostituto di pari livello, non dovrà più accadere.

Napoli, la confessione di Di Lorenzo ad Adani

Conte può pretendere tanto da De Laurentiis perché senza di lui il Napoli non sarebbe tornato a lottare per lo scudetto. Lo sa ADL, che ha investito fortemente sull’allenatore rendendolo il più pagato della serie A insieme a Simone Inzaghi, e lo sa la piazza partenopea. A ulteriore conferma dell’importanza di Conte sono poi arrivate le parole di Daniele Adani, che nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” ha raccontato un retroscena svelatogli da Giovanni Di Lorenzo dopo il successo di domenica sera sul Milan.

L’impatto di Conte: la rivelazione di Di Lorenzo

Adani racconta di aver chiesto a Di Lorenzo della duttilità tattica del Napoli di Conte, pronto nel corso della stagione a passare dal 3-4-2-1 al 4-2-4, dal 3-5-2 al 4-3-3. Chiara la risposta di Di Lorenzo: “Il merito è di Conte che fa una preparazione maniacale”. Il capitano ha poi rivelato all’ex difensore e oggi opinionista che il Napoli ha completamente modificato il piano partita poche ore prima della gara col Milan a causa dell’influenza che ha colpito Scott McTominay.

“Se oggi se non fosse mancato McTominay avremmo giocato in un altro modo”, le parole del terzino riportate da Adani. “Il 4-3-3 di domenica nasce per esigenza ma il Napoli l’ha fatto da Dio – il commento finale di Adani – . Il Napoli doveva fare 4-4-2: questa è tattica, serve per imparare. Questo è calcio puro”.