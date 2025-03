Juventus, le parole di Conte sul suo futuro accendono l’entusiasmo dei tifosi

Il tecnico dribbla le domande sul futuro e alimenta le speranze dei tifosi bianconeri: Il tempo di vedere il prefisso 011 e si fionda alla Continassa

Il futuro di Antonio Conte agita i tifosi del Napoli e accende l’entusiasmo del popolo della Juventus. Dopo la vittoria contro il Milan che tiene vivo il sogno scudetto, l’ex ct ha preferito (ancora una volta) non sbilanciarsi sulla sua permanenza alle falde del Vesuvio e tanto è bastato ad alimentare il gossip di mercato.

Futuro Conte: Napoli o Juventus? Che cosa ha detto

Prima del big match poi vinto col Milan grazie ai gol di Politano e Lukaku, a fare il punto è stato il ds azzurro Giovanni Manna ai microfoni di Dazn: “Conte ha ancora due anni di contratto: ha scelto di sposare questo progetto e speriamo di poter continuare senza alcun problema”. Il tecnico pugliese, invece, ha preferito dribblare l’argomento. Nella sua mente c’è spazio solo per il presente e il rush finale che può valere il tricolore.

“L’inserimento qui a Napoli è stato perfetto. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso: bisogna essere feroci e concentrarci sulle rimanente otto partite, al termine delle quali penseremo al futuro” ha detto. Non è un mistero che Conte sia finito nel mirino di diversi club, Juventus e proprio Milan su tutti. Ecco, se i tifosi partenopei avrebbero gradito una risposta più netta anche in virtù del contratto in essere, quelli bianconeri incrociano le dita e sperano nel suo ritorno a casa.

Come sono state interpretate le sue parole

A gettare ombre sulla sua permanenza nel capoluogo campano è Massimo Ambrosini. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha commentato le dichiarazioni del tecnico nello studio di Dazn: “Se dovesse vincere il campionato, non credo che De Laurentiis lo faccia andare via perdendo per due volte di fila un allenatore che ha vinto (il riferimento è a Spalletti, ndr). Nello stesso tempo, però, avrebbe potuto dire: ‘Sto talmente bene qui che non me ne andrò’. Non avendolo fatto, è stato onesto”.

Di diverso avviso Dario Marcolin: “Credo posso aprire un ciclo a Napoli. E se dovesse conquistare lo scudetto è matematico che rimanga”. Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Stramaccioni: “Penso che resterà perché c’è una grandissima empatia con il mondo Napoli. Sarei sorpreso se andasse via”.

Conte-Juventus: i tifosi sperano nel ritorno

Sui social tiene banco il futuro di Conte. Scatenati i tifosi della Juventus, come si evince dal tweet di Daniele: “Sta aspettando una mezza telefonata, il tempo di vedere il prefisso 011 e si fionda alla Continassa”. Drugo non ha dubbi: “Conte è alla Juve. Segnate”.

“Se chiama Torino, Antonio risponde presente, non ce n’è per nessuno” scrive Antonio. “Unico allenatore che può rimettere le basi a questa Juve sfasciata. Se lascia Napoli, non dobbiamo farcelo sfuggire di nuovo” sostiene un altro sostenitore bianconero. Insomma, è già Conte-mania.