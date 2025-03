Napoli-Milan, Conte tra scudetto, futuro e Tachipirina. Conceicao racconta la sua giornata nera

L'assenza all'ultimo momento di McTominay ha costretto Conte a cambiare uomini e sistema di gioco: "Ho dovuto prendermi dei rischi". Non è andata meglio a Conceicao.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli risponde all’Inter ed è ormai corsa a due per lo scudetto. Conte ci crede, anche se il ko all’ultimo istante di McTominay ha complicato non poco i suoi piani contro il Milan. E Conceicao racconta la sua giornata nera.

Napoli-Milan 2-1, Conte crede nello scudetto

Dopo l’uno-due micidiale di Politano e Lukaku nella prima parte del match, il Napoli ha sofferto nella ripresa ma alla fine ha conquistato l’intera posta in palio. “Nel primo tempo abbiamo dominato e non va dimenticato che il Milan è un’ottima squadra che a gennaio ha rinforzato la rosa per trovare un posto in Champions” ha detto Antonio Conte ai microfoni di Dazn.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tecnico ha continuato: “Ho dovuto prendermi dei rischi: nella ripresa siamo un po’ calati ed è subentrato un po’ di timore. Ma questo risultato ci lascia in scia all’Inter e ci consente di avere una buona distanza sulla quinta in classifica”. Sullo scudetto ha le idee chiare: “Siamo lì e dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non crederci. Sappiamo bene che davanti c’è una corazzata: dobbiamo cercare di gestire bene il prossimo turno (in trasferta contro il Bologna, ndr) e vedere che cosa accade. Per noi sarà importante recuperare tutti”.

Il mal di testa di Conte ‘per colpa’ di McTominay

All’ultimo momento Conte è stato costretto a rinunciare a McTominay per via dell’influenza. “Ho dovuto cambiare assetto – rivela -. Dovevamo partire col 4-4-2 con McTominay esterno a sinistra perché Neres non giocava da tanto e Raspadori in attacco. Oggi è stata una giornata molto faticosa, infatti mi sono fatto dare una Tachipirina perché ho mal di testa”.

Sul futuro non si sbilancia: “L’inserimento qui a Napoli è stato perfetto, sono stato accolto benissimo. Oggi stiamo in parte ripagando quell’entusiasmo che abbiamo trovato a Dimaro. Stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso: bisogna essere feroci e concentrarci sul presente, sulle altre 8 partite, dopo le quali penseremo al futuro”.

Milan ko, la giornata nera di Conceicao

“Da quando sono qua non ho mai trovato delle scuse. Ma ci è successo veramente di tutto”. Esordisce così Sergio Conceicao davanti alle telecamere di Dazn dopo il ko per 2-1 contro il Napoli. “Mi sono svegliato alle 7:30: era il dottore. Mi ha comunicato che un giocatore (Loftus-Cheek) stava male e doveva essere operato. Poi Thiaw ha vomitato e Leao aveva avvertito un po’ di fatica sulla coscia. Non è una scusa: resta il fatto che potevamo fare molto di più nel primo tempo”.

Il tecnico lusitano aggiunge: “Nonostante la giornata nera, c’è stata una reazione molto buona e positiva nel secondo tempo. Abbiamo creato tantissimo: il risultato giusto sarebbe stato il pareggio”. Sul penalty sbagliato da Gimenez. “Abbiamo tre rigoristi: Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno, è comunque il segno di uno spogliatoio unito”.