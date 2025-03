Milan, paura per Loftus-Cheek a Napoli: forti dolori in ritiro, operato d'urgenza di appendicite acuta

Problemi per il centrocampista inglese: dopo una nottata travagliata, gli esami hanno riscontrato l'infezione. Operazione chirurgia eseguita presso la Clinica Mediterranea.

Paura nella notte nel ritiro del Milan. Ruben Loftus-Cheek, che secondo le intenzioni di Sergio Conceicao avrebbe dovuto giocare titolare a centrocampo nel match del Maradona contro il Napoli, ha accusato forti dolori addominali. Un malessere via via più intenso, che ha costretto lo staff medico e il giocatore agli esami del caso, eseguiti presso la clinica Mediterranea, celebre struttura sanitaria nella zona di Mergellina, poco lontana dalla sede del ritiro rossonero. Diagnosi impietosa: appendicite acuta.

Loftus-Cheek, una stagione segnata dagli infortuni

Per questo motivo per il centrocampista inglese, 29 anni compiuti a gennaio, si è resa necessaria l’esecuzione di un’operazione d’urgenza nel pomeriggio presso la stessa clinica dove è stato ricoverato. Un brutto imprevisto per Loftus-Cheek e naturalmente per il Milan, costretto a fare a meno di una pedina importante a centrocampo. Loftus-Cheek avrebbe giocato titolare per la prima volta dopo Milan-Juventus dello scorso 23 novembre. In mezzo, tanti problemi fisici tra cui un infortunio al bicipite femorale destro. Anche se stavolta l’indisposizione è stata di altra natura.

I dolori in hotel e l’intervento urgente per appendicite acuta

Già nel corso del viaggio verso Napoli il possente mediano era apparso piuttosto sofferente. Una volta in hotel a Napoli i problemi sono aumentati, con dolori sempre più forti e intensi localizzati nella parte destra dell’addome che hanno allarmato lo staff medico e tenuto in apprensione gli stessi compagni di squadra. Alla fine la decisione di effettuare esami nella vicina clinica Mediterranea, che ha confermato i sospetti: appendicite in fase acuta.

Milan, senza Loftus-Cheek spazio a Fofana contro il Napoli

Una spiacevole disavventura per Loftus-Cheek, che comunque dovrebbe ristabilirsi nel giro di qualche giorno. Emergenza invece per Conceicao in vista della supersfida di Fuorigrotta. Nei piani dell’allenatore portoghese l’ex Chelsea avrebbe dovuto contrastare lo spauracchio della mediana partenopea, lo scozzese McTominay. E invece, complice la squalifica di Musah, il suo posto sarà preso con tutta probabilità da Fofana, in un centrocampo a tre completato da Bondo e Reijnders.