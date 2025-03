Serie A, le partite di oggi: occhi puntati su Juventus-Genoa, la Roma cerca punti a Lecce

Il programma della 27esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e il palinsesto tv di tutte le partite

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con la 30ª giornata, promettendo un weekend carico di emozioni. Riflettori puntati sul big match dello Stadio Maradona, dove il Napoli ospita il Milan. Da non perdere anche il duello tra Fiorentina e Atalanta. Grande attesa anche per l’esordio in panchina di Tudor con la Juventus, impegnata con il Genoa.

Serie A, la classifica prima della 30esima giornata

Classifica: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 53, Juventus 52, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 20, Monza 15.

Serie A, il programma della 30a giornata: orari e palinsesto tv

Como-Empoli sabato 29 marzo 15:00 Dazn Venezia-Bologna sabato 29 marzo 15:00 Dazn Juventus-Genoa sabato 29 marzo 18:00 Dazn Lecce-Roma sabato 29 marzo 20:45 Dazn/Sky Cagliari-Monza domenica 30 marzo 12:30 Dazn Fiorentina-Atalanta domenica 30 marzo 15:00 Dazn Inter-Udinese domenica 30 marzo 18:00 Dazn/Sky Napoli-Milan domenica 30 marzo 20:45 Dazn Verona-Parma lunedì 31 marzo 18:30 Dazn/Sky Lazio-Torino lunedì 31 marzo 20:45 Dazn

Le partite di oggi, sabato 29 marzo

Appuntamento al Sinigaglia per Como – Empoli , sfida importante per entrambe le squadre. Da una parte, i lariani vogliono blindare la salvezza, dall’altra la squadra di D’Aversa ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

– , sfida importante per entrambe le squadre. Da una parte, i lariani vogliono blindare la salvezza, dall’altra la squadra di D’Aversa ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Allo stesso orario, in campo anche Venezia e Bologna , con la squadra di Italiano a caccia del sogno Champions. Sentimenti opposti per la squadra di Di Francesco, che spera ancora di agguantare la salvezza.

e , con la squadra di Italiano a caccia del sogno Champions. Sentimenti opposti per la squadra di Di Francesco, che spera ancora di agguantare la salvezza. Importanti novità in casa Juve in questa sosta per le Nazionali, con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor . I bianconeri puntano alla sfida contro il Genoa per ripartire e risollevare una stagione finora deludente. Il grifone, dal suo canto, è a un passo dalla quota salvezza.

in questa sosta per le Nazionali, con l’esonero di e l’arrivo di . I bianconeri puntano alla sfida contro il per ripartire e risollevare una stagione finora deludente. Il grifone, dal suo canto, è a un passo dalla quota salvezza. Il posticipo del sabato andrà in scena al Via del Mare, con il Lecce che ospita la Roma. La squadra di Giampaolo è in crisi di risultati che allontanano la salvezza, mentre la formazione di Ranieri, imbattuta da metà dicembre, è in piena corsa per un posto in Champions.

Le partite di domani, domenica 30 marzo

La domenica di Serie A inizia con il lunch match tra Cagliari e Monza , autentico scontro salvezza e fondamentale per il destino di entrambe le squadre. I brianzoli, ultimi in classifica, hanno meno possibilità di centrare l’obiettivo rispetto ai sardi, attualmente a -4 dalla zona retrocessione.

e , autentico scontro salvezza e fondamentale per il destino di entrambe le squadre. I brianzoli, ultimi in classifica, hanno meno possibilità di centrare l’obiettivo rispetto ai sardi, attualmente a -4 dalla zona retrocessione. Interessante sfida all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospita l’Atalanta . La Viola vuole dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno contro la Juventus, ma i bergamaschi, desiderosi di riscatto dopo il ko contro l’Inter, finora si sono rivelati letali in trasferta. L’obiettivo per gli uomini di Gasperini è quello di restare agganciata al sogno Scudetto.

ospita . La Viola vuole dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno contro la Juventus, ma i bergamaschi, desiderosi di riscatto dopo il ko contro l’Inter, finora si sono rivelati letali in trasferta. L’obiettivo per gli uomini di Gasperini è quello di restare agganciata al sogno Scudetto. Riprende la rincorsa verso il secondo scudetto consecutivo per l’Inter di Inzaghi che ospita l’Udinese a San Siro. I friulani sono protagonisti di un buon campionato, al di sopra delle aspettative. Per i nerazzurri sarà necessario conquistare la vittoria per difendere il primato, visto anche l’impegno tra Napoli e Milan. Sarà altrettanto necessario avere un occhio di riguardo per quel che riguarda le energie data la sfida d’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Milan il prossimo mercoledì.

di Inzaghi che ospita a San Siro. I friulani sono protagonisti di un buon campionato, al di sopra delle aspettative. Per i nerazzurri sarà necessario conquistare la vittoria per difendere il primato, visto anche l’impegno tra Napoli e Milan. Sarà altrettanto necessario avere un occhio di riguardo per quel che riguarda le energie data la sfida d’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Milan il prossimo mercoledì. Il big-match di giornata è quello tra Napoli e Milan. Al di là di quello che potrebbe verificarsi sugli altri campi, i partenopei devono conquistare più punti possibili per restare agganciati all’Inter per la corsa Scudetto. Diverso l’intento dei rossoneri, reduci dalle vittorie contro Lecce e Como e con la Champions nel mirino.

Le partite di lunedì 31 marzo

Sfida salvezza al Bentegodi tra Verona e Parma . Un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, in piena lotta per non retrocedere.

e . Un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, in piena lotta per non retrocedere. A chiudere la 30esima giornata, è la sfida all’Olimpico tra Lazio e Torino. I biancocelesti non vincono in casa dal 9 febbraio, dalla gara contro il Monza. La squadra di Vanoli, invece, vuole dare continuità alle tre vittorie e al pareggio conquistato nelle ultime cinque giornate.

