Serie A, giudice sportivo: Inzaghi e Conte squalificati, stangata per Juventus e Milan

Assenze importanti per Lazio e Roma in vista delle super sfide con Atalanta e Juventus, mentre Conceiçao dovrà rinunciare a Jimenez con i viola

Dai calciatori appiedati per un turno dal giudice sportivo alle ammende inflitte a Juventus e Milan dopo le partite valide per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Ecco chi salterà il prossimo turno e quanto saranno costretti a pagare i due club sanzionati. Punito anche Simone Inzaghi, che salterà la trasferta di Parma.

I calciatori squalificati per la 31a giornata di Serie A

In vista della 31a giornata di Serie A, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di due elementi importanti: Empoli orfano degli squalificati Fazzini e Gyasi, che non potranno prendere parte al delicatissimo scontro salvezza con il Cagliari di Nicola. Sponda Inter, invece, Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare a Nicolò Barella, che scenderà in campo domani in Coppa Italia contro il Milan di Conceiçao, ma salterà la sfida con il Parma di Chivu.

Tegola importante per la Lazio di Marco Baroni, chiamata a sostituire un perno come Guendouzi a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Cambierà dunque il partner di Rovella. Appiedati per un turno dal giudice sportivo anche Jimenez del Milan e Saelemaekers della Roma, che non saranno a disposizione dei loro allenatori per i rispettivi impegni con Fiorentina e Juventus.

Ecco i sei giocatori squalificati per la 31a giornata di Serie A:

Fazzini (Empoli)

(Empoli) Gyasi (Empoli)

(Empoli) Barella (Inter)

(Inter) Guendouzi (Lazio)

(Lazio) Jimenez (Milan)

(Milan) Saelemaekers (Roma)

Inzaghi squalificato per Parma-Inter

Oltre a Nicolò Barella, l’Inter dovrà rinunciare anche al proprio allenatore in panchina contro il Parma. Simone Inzaghi, infatti, è stato punito con un turno di squalifica dal giudice sportivo “per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”.

Il tecnico nerazzurro ci sarà regolarmente in panchina contro il Milan in Coppa Italia nella serata di domani. Squalificato anche il tecnico del Napoli Conte che non era stato espulso ma ammonito ed era diffidato.

Juve e Milan multate, il motivo

L’ammenda di €10.000,00 inflitta dal giudice sportivo alla Juventus macchia, in parte, l’esordio di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Il motivo? I sostenitori della Vecchia Signora, “nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell’Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria”, si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo.

Allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, invece, il Milan ha “ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti”, spiega il giudice sportivo della Lega Serie A. Ciò, però, non è bastato per evitare il ko sul campo contro la squadra di Antonio Conte. Per tale motivo, il club rossonero è stato sanzionato con una multa pari a €10.000,00, la stessa cifra che sarà costretta a versare la Juve.