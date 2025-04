Conte tra Juventus, Milan e... Napoli: il tecnico ha chiesto otto rinforzi a De Laurentiis per restare

Dove allenerà Conte la prossima stagione? Pur avendo un contratto fino al 2027, la sua permanenza a Napoli è legata al mercato: servono rinforzi in tutte le zone del campo.

Al termine della stagione Antonio Conte resterà ancora alla guida del Napoli? Il tecnico ha glissato sulla questione futuro, ma intanto spunta ‘la lista della spesa’ presentata a De Laurentiis per restare. Juventus e Milan sono in agguato: anche il mercato degli allenatori è già entrato nel vivo.

Napoli, cosa chiede Conte a De Laurentiis per restare

Conte è legato al Napoli da un contratto fino al 2027, ciò nonostante la sua permanenza alle falde del Vesuvio è legata soprattutto alle garanzie che il club saprà offrirgli una volta calato il sipario su una stagione che – scudetto oppure no – risulterà assolutamente superiore oltre a ogni più rosea aspettativa.

Per affrontare al meglio il doppio impegno campionato-Champions e rimediare all’insoddisfacente mercato di gennaio che ha fatto registrare la partenza della stella – neppure rimpiazzata se non da Okafor – Kvaratskhelia, l’ex ct della Nazionale chiede rinforzi di qualità. Otto per la precisione, come riferisce Tuttomercatoweb. Otto colpi per alzare il livello ed essere competitivi anche nell’Europa che conta.

La lista della spesa: dove bisogna intervenire

Servono innesti praticamente in ogni zona del campo. A partire dal numero 12: già, Conte chiede un vice all’altezza o quasi del titolare Meret, di cui ancora si attende l’annuncio del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Quindi un centrale di difesa dello stesso calibro di Buongiorno e Rrahmani (Marianucci dell’Empoli è un acquisto prospettico, ndr) e un’alternativa valida a capitan Di Lorenzo sulla destra.

Occhio alla corsia mancina: Spinazzola non offre certezze dal punto di vista fisico e potrebbe essere necessario intervenire. Se la regia è in ottime mani con Lobotka e Gilmour, manca una mezzala di spessore per far rifiatare McTominay e Anguissa. E, ancora, due esterni offensivi forti, dal momento che bisogna coprire anche il vuoto lasciato da Kvara. Infine, il vice Lukaku, con Simeone destinato all’addio.

La prima richiesta alla Juventus e occhio al Milan

“Al futuro penseremo dopo le ultime 8 partite”. Così Conte ha dribblato l’argomento dopo la vittoria col Milan. Parole che hanno accesso le speranze dei tifosi della Juventus e di quelli rossoneri. Se, però, non sembra essere la prima scelta del Diavolo, sempre più orientato a puntare su De Zerbi, nella Torino bianconera quello della bandiera Conte è il nome più gettonato.

E, stando a quanto riferisce Fichajes.net, sputano anche le prime richieste dell’allenatore pugliese alla dirigenza. Al club avrebbe chiesto l’esterno offensivo belga Dodi Lukebakio, che il Siviglia valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro.