Milan, De Zerbi in cima alla lista ma a Marsiglia scoppia il caso: l’imposizione ai giocatori. Si teme l’effetto Conceicao

Il tecnico italiano sembra essere diventato il favorito per la panchina rossonera ma in Francia non sta vivendo un momento positivo: il ritiro dopo il ko col Reims diventa un caso

Prima Paratici poi il tecnico. Il Milan sembra aver cominciato ad accelerare i tempi per la prossima stagione e forse la sconfitta di domenica contro il Napoli ha dato una scossa anche da questo punto di vista. Manca ancora l’ufficialità dell’arrivo di Fabio Paratici ma ormai tutte le strade puntano a lui come nuovo direttore sportivo.

Paratici: l’ufficialità è vicina

Incontri, meeting e discussioni: ora però in casa Milan sembrano esserci le idee chiare con Fabio Paratici che dovrebbe essere l’uomo giusto per entrare a far parte dell’organigramma rossonero. Le fonti più accreditate sono sicure che sarà lui il nuovo direttore sportivo rossonero con Furlani che ha preso la decisione di puntare sul 52enne reduce dalle esperienze con Juventus e Tottenham. Il dirigente ha superato la concorrenza di Tare e D’Amico ed è pronto a mettersi al lavoro.

La prima mossa da direttore sportivo sarà quella di scegliere il prossimo allenatore. Nel corso delle ultime settimane si sono fatti tantissimi nomi per la panchina del Milan ma ora il candidato numero uno sembra essere Roberto De Zerbi, che dopo le esperienze con Brighton e Marsiglia, sarebbe pronto a tornare in Italia e ad affrontare la sfida con una big del nostro calcio.

Il momento difficile a Marsiglia

Il nome di De Zerbi però viene fuori prepotentemente in ottica Milan in un momento in cui il Marsiglia sta affrontando un momento molto complicata. La squadra francese è reduce da 3 sconfitte consecutive con quella contro il Reims che sembra aver lasciato il segno e che l’ha fatta scivolare al terzo posto in classifica. Il lavoro di De Zerbi resta molto positivo nel bilancio stagionale ma nelle ultime giornate qualcosa sembra essersi rotto. In particolare sta facendo discutere la possibilità di mandare la squadra in ritiro con l’obiettivo di tornare ad aggrapparsi al sogno Champions League.

La squadra avrebbe passato una notte al centro sportivo del Marsiglia prima del ritiro. In particolare avrebbe fatto scalpore una frase che avrebbe detto il tecnico: “Non vedo mai la mia famiglia, quindi non vedrete nemmeno le vostre”.

L’effetto Conceicao

Le prime settimane di Sergio Conceicao al Milan sono state quelle migliori e forse anche quelle delle illusioni. La vittoria della Supercoppa ha coperto alcuni problemi della squadra ma le crepe sono arrivate con il passare del tempo. Lo stesso atteggiamento di Conceicao che ha vestito il ruolo di “sergente di ferro”, ha avuto grande attrattiva sui tifosi ma allo stesso tempo ha creato dei problemi di spogliatoi che sono venuti a galla nel corso dei mesi, creando anche degli attriti tra il tecnico e la società. E c’è chi nell’ambiente rossonero vuole evitare il ricrearsi della stessa situazione anche con il nuovo allenatore.