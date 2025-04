Borussia Dortmund-Barcellona, moviola: due gol annullati e tre rigori negati, Mariani protagonista

La prova dell’arbitro Mariani al Signal Iduna Park nel ritorno dei quarti di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ne ha ammoniti 2

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Borussia-Barcellona, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. In questa stagione aveva già diretto il derby di Milano. Mercoledì scorso era stato impegnato in Champions per Psg-Aston Villa. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Mariani con Barcellona e Borussia

Nessun precedente del fischietto laziale con i blaugrana, un solo incrocio con i tedeschi che nella circostanza vinsero.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Sozza IV uomo, Di Bello al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: de Jong e Nmecha.

Borussia-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Couto va giù dopo un contatto con Gavi in area. Per Mariani non c’è rigore. Anzi, era Couto che è andato a sbattere contro il centrocampista del Barcellona ma tutto viene vanificato dalla posizione di fuorigioco. Ammonito al 34′ F. de Jong per fallo su Nmecha, giallo al 55′ a Nmecha per fallo su Gavi. Al 9′ Szczesny esce a valanga su Gross. Per l’arbitro non ci sono dubbi: rigore per i padroni di casa. C’è comunque un check del VAR per verificare se ci fosse fuorigioco di Gross. Ma il rigore viene confermato e dagli 11 metri realizza Giurassy.

Al 16′ Gross batte ancora Szczesny in uscita, ma era in posizione di fuorigioco sul suggerimento di Nmecha, gol annullato. Al 17′ richiamo verbale da parte di Mariani per Gerard Martin che scalcia via il pallone che era in possesso del Dortmund. Qui ci stava anche un giallo. Al 42′ Lewandowski cade in area e chiede il rigore ma Mariani dice no e fischia fallo in attacco del polacco su Bensebaini. Non ci crede Flick. Episodio dubbio anche al 60′: Raphinha a terra in area dopo uno scontro con Anton, ma Mariani è sicuro e fa subito cenno di continuare. Al 77′ sul gol del 3-1 di Giurassy check del VAR per verificare che il pallone non fosse inizialmente uscito sulla progressione di Duranville sulla destra: tutto regolare. Gol convalidato. Al 79′ bolgia al BVB Stadion con Brandt che appena entrato va subito a segno, ma Mariani annulla per fuorigioco. Dopo 4′ di recupero Borussia-Barcellona finisce 3-1.