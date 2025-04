Grazie per aver seguito la diretta scritta di Borussia Dortmund-Barcellona e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Champions League 2024/2025.22:59

90'+4' E FINISCE QUI! Il Borussia Dortmund esce a testa altissima, ma viene eliminato nonostante la vittoria per 3-1 sul Barcellona. Avanti i catalani grazie al 4-0 dell'andata.22:55

90'+3' Brutto pallone di Brandt che manda direttamente in tribuna. Passa il tempo inesorabile...22:53

90'+2' Son passati due minuti, ma niente occasioni per il Dortmund. Tiene palla il Barcellona.22:52

90' 4 minuti di recupero... Quattro minuti per sognare una clamorosa rimonta o quattro minuiti di sofferenza per il Barcellona per andare in semifinale.22:51

89' Che palla di Raphinha per Ferran Torres, che viene però saltato via come un birillo da Anton22:49

86' FUORI LEWANDOWSKI! Flick si gioca la carta Dani Olmo che può svariare tra centrocampo e attacco e può anche far ripartire veloce il Barcellona. Lascia il campo Lewandowski.22:46

85' Dortmund scatenato in attacco, anche aiutato dal proprio pubblico, ma Anton commette fallo. Il Barcellona guadagna secondi preziosi.22:45

83' ANCORA DORTMUND! Cross da sinistra di Svensson, ma Guirassy non ci arriva di testa sul secondo palo22:43

82' OCCASIONE ERIC GARCIA! Cross di Koundé da destra che trova, quasi per caso, Eric Garcia: deviazione senza vedere del giocatore del Barça e palla che sfiora il palo alla destra di Kobel.22:42

79' GOL ANNULLATO AL DORTMUND! Bolgia al BVB Stadion con Brandt che va subito a segno, ma Mariani annulla tutto. C'era fuorigioco del neo entrato.22:39

78' FUORI ADEYEMI! Dentro anche Brynoe-Gittens che prende il posto di Adeyemi che, quando ha potuto, ha azionato il gas.22:39

78' DENTRO BRANDT! Altro cambio offensivo di Kovac che vuole vedere come va a finire: dentro Brandt per Couto.22:41

78' C'è stato un check del VAR per verificare che il pallone non fosse inizialmente uscito sulla progressione di Duranville sulla destra: tutto regolare. Gol convalidato.22:41

77' E sono 13 i gol di Guirassy in Champions League. Ora è il capocannoniere del torneo.22:37

76' GOL! BORUSSIA DORTMUND-Barcellona 3-1. Rete di Serhou Guirassy. Ancora lui. Criticato per gli errori all'andata, questa sera Guirassy vuole regalarsi una grande notte e realizza una tripletta personale contro il Barcellona dopo il clamoroso regalo di Araujo che rinvia sui suoi piedi e poi batte Szczesny.22:36

73' OCCHIO A RAPHINHA! Buon movimento questa volta del brasiliano che rientra sul sinistro e prova la conclusione, non è però potente e ci arriva Kobel.22:33

71' Eric Garcia gioca proprio da mediano. Almeno questa è l'impressione in questi primi minuti e, quindi, niente passaggio ad un possibile 3-4-3. Ma stiamo a vedere...22:32

71' FUORI YAMAL! E con la situazione in cassaforte, Flick dà un po' di riposo a Yamal. Entra un difensore in più come Eric Garcia.23:24

70' Sostituzione Lamine Yamal Nasraoui Ebana Ferran Torres García23:24

66' Yamal si stava inventando un passaggio stupendo per Raphinha, ma il brasiliano è ancora volta anticipato da un grande Sule. Da anni non si vedeva un Sule così...22:26

65' DENTRO DURANVILLE! Cambio anche in attacco per Kovac che vuole qualcosa di più. Fuori Beier che è andato ad intermittenza e si gioca la carta Duranville.22:26

65' DENTRO REYNA! Grande partita di Nmecha, ma con l'ammonizione sulla schiena per lui Kovac preferisce buttare nella mischia Reyna per l'ultima mezz'ora.22:25

64' FERMIN SI MANGIA IL 2-2! Gerard Martin mette dentro da sinistra, stupendo velo di Raphinha che favorisce la conclusione di Fermin Lopez che spara però alle stelle da buona posizione.22:24

61' Sembra che Flick abbia cambiato un po' le posizione in attacco con Raphinha che fa da falso nueve e Lewandowski che parte da sinistra. Perché? Perché Raphinha andava sempre a sbattere contro un Sule in stato di grazia questa sera.22:21

60' Raphinha a terra in area dopo uno scontro con Anton, ma Mariani è sicuro e fa subito cenno di continuare. Sarebbe da rivedere...22:20

60' OCCASIONE BEIER! Il Borussia Dortmund va vicino al 3-1 col tiro di Beier che, ben imbeccato da Nmecha, trova solo l'esterno della rete. Il BVB non si perde d'animo e vuole vincere nel miglior modo possibile questa partita.22:20

59' FUORI GAVI! Non una grande partita della mezzala del Barcellona che ha fatto poco anche in questo secondo tempo. Flick fa entrare Pedri per avere più palleggio.22:19

57' Yamal cerca di mettere in movimento Raphinha, pallone impreciso e recupera Kobel in uscita. Intanto Flick è pronto ai primi cambi.22:17

56' GIALLO NMECHA! Ammonizione per il centrocampista del Dortmund che si fa soffiare il pallone da Gavi e poi gli mette la mano sul collo. Giallo per lui.22:16

55' E ora servono 3 gol al Borussia Dortmund per andare ai supplementari... Brutta mazzata questa dell'autogol dopo una partita praticamente perfetta.22:15

54' GOL! Borussia Dortmund-BARCELLONA 2-1. Autorete di Bensebaini. Si raffreddano subito gli animi al BVB Stadion col clamoroso autogol di Bensebaini che la butta dentro nella sua porta nel tentativo di anticipare Lewandowski sul cross di Fermin Lopez.22:14

53' Brutta palla di Raphinha che sbaglia totalmente il servizio per de Jong. Totalmente assente e fuori fase, quest'oggi, il brasiliano.22:13

52' PROVA A REAGIRE IL BARCELLONA! Il Barça si affida al talento di Yamal che è pericoloso con un sinistro da fuori area, toccato in angolo. Prima offensiva dei catalani in questo secondo tempo.22:12

51' Palla subito in profondità per Adeyemi che viene però anticipato da Araujo22:11

50' Delirio dei tifosi di casa qui al BVB Stadion. Il Dortmund sta vincendo 2-0, ma ne servono altri due per andare ai supplementari. Resta comunque una mission impossible.22:10

50' E sono 12 i gol di Guirassy in Champions League. Raggiunto Raphinha in testa alla classifica marcatori.22:10

49' GOL! BORUSSIA DORTMUND-Barcellona 2-0. Rete di Serhou Guirassy. Ancora lui, ancora Guirassy che di testa punisce la difesa del Barcellona che si fa una bella dormita sugli sviluppi del corner.22:09

48' SZCZESNY SALVA DUE VOLTE LA PORTA! Prima dice di no al diagonale di Adeyemi, poi respinge il destro di Gross da dentro l'area. Che parate da parte dell'ex Juventus.22:08

47' SI RIPARTE A DORTMUND! 1-0 per i padroni di casa, all'andata era finita 4-0 per il Barcellona.22:05

Dall'altra parte, messo bene il PSG che dopo aver vinto all'andata 3-1 con l'Aston Villa, sta vincendo anche al Villa Park per 2-1. A segno Hakimi e Nuno Mendes.21:54

Il Borussia Dortmund deve però essere più efficace sottoporta. Nonostante il gol di Guirassy, il bellissimo gol su rigore, l'ex Stoccarda è stato però impreciso dalle parti di Szczesny. Il Barcellona ha invece bisogno di un filtro a centrocampo. Oggi gli avversari arrivano con due passaggi in area di rigore. Si sente la mancanza sia di Pedri che Inigo Martinez.21:53

Ci aspettavamo una reazione da parte del Dortmund, dopo il 4-0 per il Barcellona dell'andata, e la reazione c'è stata. Anche perché questa potrebbe essere l'ultima partita europea dei gialloneri per più di un anno (al momento il BVB non si qualificherebbe a nessuna competizione europea per il 2025-2026). A segno Guirassy su rigore e non sono mancate le chance per siglare il raddoppio. La rimonta è davvero possibile?21:58

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Dominio del Borussia Dortmund che va al riposo sull'1-0 col Barcellona grazie al gol di Guirassy.21:50

45'+1' Due minuti di recupero in questo pazzo primo tempo...21:48

45' Sinistro a giro di ADEYEMI che non trova però la porta di Szczesny21:47

43' RIPARTE IL DORTMUND! Guirassy lancia Beier sul lungo linea di destra, corsa velocissima ma arriva la grande chiusura di Araujo che si rifugia in angolo.21:46

42' LEWANDOWSKI A TERRA IN AREA! Rigore per il Barcellona? No, il sig. Mariani ha fischiato fallo in attacco del polacco su Bensebaini. Non ci crede Flick.21:45

42' Era Bensebaini col braccio molto largo. Si era già salvato da un cartellino giallo in precedenza, Mariani lo grazia ancora21:44

41' Gioco fermo per un colpo subito sul volto da Lewandowski21:44

39' KOUNDE MANCA IL PALLONE! Questa volta è il Barcellona ad avere una ghiotta chance sugli sviluppi di un calcio piazzato: Yamal trova Koundé in area, che non riesce però a controllare favorendo l'uscita di Kobel.21:42

37' DORTMUND PERICOLOSO! Palla in profondità di Svensson per Adeyemi che stoppa alla perfezione, prova poi il sinistro ma Szczesny è perfetto in tuffo a dire di no all'attaccante del Borussia che vuole il 2-0 prima della fine del primo tempo.21:41

35' GIALLO DE JONG! Primo giallo del match: arriva per l'olandese che interviene in tackle su Nmecha.21:38

32' TRIANGOLO IN AREA! Lewandowski per Raphinha, ma Anton salva sul brasiliano prima che tirasse davanti a Kobel. Sta crescendo il Barcellona.21:35

31' 55% di possesso palla per il Barcellona in questa prima mezz'ora di gioco21:34

30' Che salvataggio di Sule che ruba palla a Raphinha che stava andando verso la porta. Incredibile, pensando il tipo di velocità dei due giocatori a confronto.21:33

29' OCCHIO AL DORTMUND! Gross trova Beier col suo calcio di punizione, ma il colpo di testa dell'attaccante del BVB è centrale e para Szczesny.21:33

26' FERMIN SI MANGIA IL PARI! Anton sbaglia il rinvio e mette in azione Fermin Lopez: triangolo con Lewandowski, ma lo spagnolo non trova poi la porta di Kobel da buona posizione. C'era comunque fuorigioco di Fermin, ma cosa ha sbagliato a due passi dalla porta.21:30

25' Mano di Gross nell'area del Borussia Dortmund, ma c'era però il fuorigioco di de Jong sul servizio smarcante di Yamal.21:28

22' Yamal vede il movimento di Fermin Lopez ma non lo trova col suo spiovente. Si rivede il Barcellona in zona d'attacco, dopo essere stato chiuso nella propria metà campo per una decina di minuti.21:25

20' Colpo di testa di BENSEBAINI sugli sviluppi di un corner, ma Szczesny è attento e non corre pericoli.21:23

19' Adeyemi prova ad azionare la sua solita velocità, ma viene chiuso in angolo da Koundé.21:22

18' Occhio ai cartellini. C'è un giocatore diffidato nel Barcellona che, in caso di giallo, salterebbe la semifinale (con l'Inter?). Parliamo del difensore Iñigo Martínez, che cercherà di non correre nessun rischio se dovesse entrare. Ricordiamo la regola, che vale anche per Europa League e Conference League, che tutte le diffide verranno azzerate al termine dei quarti di finale. Questo per permettere ai giocatori di affrontare con maggiore serenità le semifinali e non aver paura di saltare la finalissima per il conto dei gialli. In caso di rosso, ovviamente, si salterebbe sì la finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio.21:21

17' Richiamo verbale da parte di Mariani per Gerard Martin che scalcia via il pallone che era in possesso del Dortmund. Qui ci stava anche un giallo...21:21

16' GOL ANNULLATO AL DORTMUND! Eccolo il gol, ma viene annullato per fuorigioco. Gross era andato solo battendo Szczesny in uscita, ma era in posizione di fuorigioco sul suggerimento di Nmecha.21:19

14' Il Dortmund resta in zona d'attacco. È ancora troppo presto per parlare di rimonta, ma se arrivasse un altro gol da parte dei gialloneri nei prossimi minuti...21:18

12' 11° gol in Champions League in questa stagione per Guirassy21:15

11' GOL! BORUSSIA DORTMUND-Barcellona 1-0. Rete di Serhou Guirassy. L'ex Stoccarda non sbaglia dagli 11 metri con uno scavetto a battere Szczesny. Adesso ne servono altri tre da parte dei padroni di casa... Per andare ai supplementari.21:14

10' C'è comunque un check del VAR per verificare se ci fosse fuorigioco di Gross. Ma il rigore viene confermato.21:13

9' RIGORE PER IL DORTMUND! Questo volta il penalty c'è con Szczesny che esce a valanga su Gross. Per il sig. Mariani non ci sono discussioni: rigore per i padroni di casa.21:16

7' Gioco fermo perché Couto è andato giù dopo un contatto con Gavi in area. Per Mariani non c'era comunque rigore. Anzi, era Couto che è andato a sbattere contro il centrocampista del Barcellona.21:16

6' ANCORA GUIRASSY NON TROVA LA PORTA! Adeyemi con un tiro strozzato da dentro l'area, palla che arriva a Guirassy che è a terra, è solo, ma non riesce a calciare nello specchio della porta di Szczesny21:11

5' GUIRASSY SI MANGIA UN GOL! Ne aveva sbagliati almeno due davanti alla porta all'andata, ne sbaglia subito uno in questo match di ritorno. Adeyemi serve Svensson: cross per Guirassy che viene anticipato da Cubarsi, che però la tocca soltanto, poi Guirassy non riesce a battere Szczesny.21:17

4' CHE RISCHIO! Araujo si addormenta sulla pressione di Guirassy, arriva Beier che cerca il tiro di prima intenzione ma è facile preda di Szczesny. 0-0, ma erroraccio di Araujo.21:07

2' Fermin Lopez cerca la prima imbucata per Raphinha, palla troppo sul portiere e recupera in uscita Kobel. La prima squadra ad attaccare, comunque, è sempre il Barça.21:05

1' SI PARTE! Primo possesso per il Barcellona...21:03

Da ricordare che chi passerà il turno stasera affronterà la vincente della sfida Inter-Bayern Monaco in semifinale. Possibile scontro Inter-Barcellona come fu nel 2010?14:08

Marco Di Bello che sarà l'unico italiano nella squadra arbitrale presente al prossimo Mondiale per club. La FIFA ha appena reso noto la lista di 117 ufficiali per la prima edizione: il fischietto di Brindisi sarà impiegato solo come addetto al VAR al Mondiale per club.14:07

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al BVB Stadion. A dirigere questo incontro sarà il sig. Maurizio Mariani. Il fischietto italiano, classe '82, sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale Simone Sozza. Nella sala VAR ci saranno Marco Di Bello (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).14:07

Tre cambi nel Barcellona con Gerard Martin che prende il posto di Baldé infortunato. C'è Araujo in difesa al posto di Iñigo Martínez diffidato e Flick non vuole perderlo per la semifinale. Riposo anche per Pedri che lascia spazio a Gavi. La sorpresa, però, è che stato confermato il tridente d'attacco: nessun riposo per Raphinha (12 gol) e Lewandowski (11 gol) che stanno lottando anche in chiave classifica marcatori.20:47

Kovac cambia molto rispetto alla gara d'andata, anche considerando il 4-0 che diventa proibitivo per ogni velleità di rimonta. Ci sono ben 5 cambi e il Dortmund passa al 3-4-3 per cercare di "non prenderle" anche questa sera. Trio d'attacco composto da Adeyemi, Guirassy e Beier. In panchina c'è anche un giovane italiano: il difensore Filippo Mané, cresciuto nel Novara e nella Sampdoria prima di passare al Dortmund nel 2022. È un classe 2005.20:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Barcellona scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín - Gavi, F.de Jong, Fermín López - Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Hans-Dieter Flick. A disposizione: Iñaki Peña, Kochen - Iñigo Martínez, A.Christensen, Eric García, Fort - Pedri, Pablo Torre - Ferrán Torres, Ansu Fati, Pau Víctor, Dani Olmo.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Borussia Dortmund si schiera con un 3-4-3 in cui figurano: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Yan Couto, Gross, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Niko Kovac. A disposizione: Meyer, Lotka - Ryerson, F.Mané, Kabar - Özcan, Reyna, Wätjen, Gittens - Duranville, Brandt.20:37

Il Barcellona ha invece battuto il Leganés per 1-0 grazie all'autorete di Saenz, vittoria che ha permesso ai catalani di tenere il +4 sul Real Madrid. E, con lo scontro diretto in casa, il Barcellona vede la strada spianata verso lo Scudetto. C'è da dire, però, che la partita col Leganés non è stata brillantissima e il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Solo un problema di motivazioni o il Barça era un po' stanco?14:06

Il Borussia Dortmund ha provato a reagire dopo il ko di Barcellona e ha giocato una buona partita in campionato contro il Bayern Monaco. È finita 2-2 nel Klassiker con gol di Beier, i bavaresi l'hanno ribaltata con Guerreiro e Gnabry in pochi minuti, prima del definitivo pareggio di Anton. Con questo risultato, il Dortmund è stato raggiunto da Werder Brema e Augsburg all'8° posto. Finisse adesso il campionato, i gialloneri non giocherebbero nessuna competizione europea il prossimo anno.14:06

Si riparte dal 4-0 dell'andata per il Barcellona. Partita in cui ha segnato tutto il tridente d'attacco dei catalani: Raphinha, che è capocannoniere della Champions con 12 gol; Lewandowski con una doppietta, 40 gol stagionali per il polacco; e Yamal che poi ha anche finto un infortunio nel finale. Questo per farsi sostituire e permettere all'amico Ansu Fati di rivedere il campo dopo 3 mesi di assenza. Rientrando in panchina, Yamal ha confessato a Flick di non avere niente.14:05

Benvenuti alla diretta scritta di Borussia Dortmund-Barcellona, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024-2025. Si gioca al BVB Stadion di Dortmund.14:05

