Champions, il Barcellona trema a Dortmund ma va in semifinale: e Szczesny rischia l'esclusione dalla rosa

Il Borussia vince 3-1 con tripetta di Guirassy, ma gli spagnoli si qualificano: incontreranno la vincente di Inter-Bayern Monaco. Il portiere ex Juve potrebbe restare fuori dalla Champions se Ter Stegen dovesse tornare disponibile

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

In Champions non si può mai dare nulla per scontato, fino a quando non c’è il conforto del triplice fischio. Il 4-0 dell’andata rappresentava la classica botte di ferro, ma contro i tedeschi di scontato non c’è mai nulla.

Barcellona avanti col brivido

Così come è successo al Psg, anche il Barcellona ha staccato il pass per le semifinali, ma con tantissima e inattesa sofferenza contro un Borussia Dortmund che ha creduto a lungo all’impresa. I ragazzi di Flick sono stati a lungo in balia del Borussia, partito forte con Guirassy che non è abile a sfruttare le occasioni. Al 10′ Szczesny stende Gross in area. Sul dischetto Guirassy che segna con un pallonetto a cucchiaio sotto la traversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guirassy incontenibile

Nel secondo tempo arriva il raddoppio ancora di Guirassy, che segna la doppietta personale: calcio d’angolo al 48′, torre di Bensebaini per l’attaccante che da due passi segna di testa. I tedeschi insistono. Il Barca si affida alle ripartenze ma è totalmente in balìa degli avversari. Al 53′ una sfortunata autorete di Bensebaini permette ai blaugrana di accorciare le distanze, ma non di spegnere l’ardore giallonero.

Il Barcellona aspetta l’Inter

Il Borussia continua ad attaccare, al 78′ Duranville entra in area dalla destra e crossa al centro. Araujo rinvia sui piedi di Guirassy che segna il 3-1, portandosi a casa il pallone. Il Barcellona resiste all’assedio finale e passa in semifinale, dove attende una tra Inter e Bayern Monaco. Ma per un cavillo del regolamento Uefa, Szczesny potrebbe restare escluso, e non per volontà di Flick. Tutto dipenderà da Ter Stegen, infortunato di lungo corso che sarebbe in procinto di tornare a disposizione.

Barcellona, Szczesny rischia l’esclusione

Stranezze del regolamento: stando all’articolo 31, comma 14, “quando il portiere infortunato o malato è nuovamente idoneo a essere schierato, può riprendere il suo ruolo al posto del portiere che lo ha sostituito (ossia Szczęsny). Il rientro del portiere originale deve essere comunicato all’amministrazione Uefa 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere originale dovrà giocare“. Ovviamente la decisione spetterà alla dirigenza e allo staff del Barcellona, che saranno chiamati a escludere l’uno o l’altro.