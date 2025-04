Pagelle Aston Villa-Psg 3-2, parigini in semifinale: Donnarumma miracoloso, Vitinha spaesato, Tielemans ovunque

I parigini perdono ma conquistano l'accesso alla semifinale grazie a un super Donnarumma. Vittoria che lascia l'amaro in bocca agli uomini di Emery: la cronaca e le pagelle

Paura e deliro al Villa Park, con il Psg che conquista il pass per le semifinali di Champions League al termine di una gara complicata. I parigini approcciano bene e disinnescano il pressing dell’Aston Villa con concentrazione e ripartenze rapide. Contropiedi che portano al 2-0 ospite in meno di trenta minuti grazie alle firme dei due terzini: Hakimi e Nuno Mendes. Poi i francesi staccano la spina e i Villains danno il via alla rimonta. Tielemans accorcia le distanze nel primo tempo, poi McGinn realizza il pari nella ripresa. E la squadra di Luis Enrique va in tilt e serve un superbo Donnarumma a tenerli in vita. Il “numero uno” italiano non può nulla però sul piazzato di Konsa, che vale il ribaltone degli inglesi. Un 3-2 che lascia un po’ di amaro in bocca ad Emery. Ora i campioni della Ligue 1 affronteranno una tra Real Madrid e Arsenal.

Aston Villa-Psg, il racconto del match

L’Aston Villa parte forte e con un pressing feroce per cercare di riaprire subito la partita, ma si scopre e lascia campo al Psg che è famelico. I parigini al 10′ ripartono veloci in contropiede con Barcolà che tenta subito l’assist con un rasoterra velenoso per Dembelè, Martinez prova a intercettare ma non devia bene e Hakimi ne approfitta e sblocca la partita. Gli inglesi non si arrendono e scaldano i guantoni a Donnarumma con Pau Torres. Al 24′ ci prova Rogers ad accendere i Villans: l’ala salta un uomo e prova il sinistro a giro che esce di poco.

La resistenza inglese dura solo qualche altro minuto, quando ci pensa Nuno Mendes con un mancino da fuori a chiudere il match. I ragazzi di Emery non demordono e al 35′ provano a riaprirla con Tielamans, che con un destro fa centro, grazie anche alla deviazione decisiva di Pacho. Al 51′ si addormenta la difesa parigina, che non spazza un pallone in area e per poco non fa la frittata: è bravo il “numero uno” italiano a sbarrare la strada a Rashford.

Il Psg stacca la spina e l’Aston Villa fa 2-2 al 55′ con un bel sinistro di McGinn dai venti metri che diventa imparabile dopo una leggera deviazione ancora una volta di Pacho. I padroni di casa ora ci credono e solo un super intervento di Donnarumma dice no a Rashford. L’ex United è ispirato e qualche istante più tardi semina il panico sulla destra e regala a Konsa il pallone del sorpasso. La squadra di Emery preme e sfiora il 4-2 con un colpo di testa di Tielemans, con Donnarumma ancora una volta miracoloso.

Passano i minuti ma il copione non cambia: il Psg dorme e ancora una volta deve pensarci l’estremo difensore a metterci una pezza, questa volta su Asensio. Gli ospiti si rifanno vedere a quindici dalla fine con Dembelè che si libera bene in area e fa lavorare anche il Dibu. L’argentino risponde presente anche su Doue e si riscatta dopo l’errore del primo tempo. Nel finale Maatsen ha il pallone dei supplementari, ma Pacho salva tutto prima che il pallone possa andare in rete.

QUI LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

Aston Villa-Psg, la gaffe dell’inno

Poco prima dell’inizio del match, durante lo schieramento delle due squadre in fila davanti le telecamere, è partito l’inno dell’Europa League e della Conference invece di quello della Champions, che è stato poi mandato “in differita” qualche minuto dopo. Una gaffe che i più attenti hanno subito colto.

Top e flop dell’Aston Villa

Tielemans 7 – Non ha solo cinque sensi, il sesto è quello del gol. Sempre puntuale negli inserimenti e dispendioso in fase difensiva.

– Non ha solo cinque sensi, il sesto è quello del gol. Sempre puntuale negli inserimenti e dispendioso in fase difensiva. Rashford 7 – Fa mangiare le mani a Ten Hag e a qualche dirigente di Manchester. Semina il panico nella difesa parigina, non lo prendono mai.

– Fa mangiare le mani a Ten Hag e a qualche dirigente di Manchester. Semina il panico nella difesa parigina, non lo prendono mai. Martinez 5.5 – Non è il solito Dibu: poco preciso in occasione del primo gol del Psg e meno “arrogante” del solito. SI rifà poi nella ripresa.

– Non è il solito Dibu: poco preciso in occasione del primo gol del Psg e meno “arrogante” del solito. SI rifà poi nella ripresa. Cash 5 – Passa una brutta serata a correre dietro le frecce parigine.

Top e flop del Psg