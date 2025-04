Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League!23:01

90'+3' TRIPLICE FISCHIO AL VILLA PARK! Aston Villa-PSG 3-222:52

90'+3' MAATSEN!!!! Si coordina al volo Maatsen che col sinistro da uno schiaffo tremendo al pallone che parte in direzione dell'angolino. Pacho si frappone e toglie il pallone dalla porta qualificando il PSG!22:51

90'+3' Ultimo giro di lancette iniziato con Martinez che batte lungo un rinvio dal fondo.22:50

90'+2' Fallo in attacco di Konsa quando manca poco più di un minuto alla fine della partita.22:49

90' 3 minuti di recupero.22:48

89' OCCASIONE PSG! Martinez esce su Doué involato sulla destra mettendo pressione al giovane talento del Paris che gli calcia addosso. Angolo.22:47

88' 5a sostituzione Aston Villa. Esce Youri Tielemans ed entra Ross Barkley.22:46

87' Jacob Ramsey intercetta palla a centrocampo e salta secco Hakimi portandosi sulla fascia sinistra e puntando il fondo. Rientro decisivo di Doué che lo batte in velocità e gli scippa la sfera.22:45

85' 5 al termine. Partita ancora in bilico.22:42

83' MARTINEZ!! Hakimi riceve sulla destra, si invola sulla fascia e si beve Maatsen. Conclusione da 2 passi, da posizione comunque defilata. Mette in corner Dibu Martinez.22:41

82' Nuno Mendes calcia sulla barriera.22:40

81' Doué riceve da Kvaratskhelia che punta la difesa tentando di entrare in area. Fallo di Tielemans e punizione dai 20 metri per il Paris.22:39

80' 10 minuti al termine. Continua a spingere l'Aston Villa.22:38

79' Asensio serve Rogers al limite dell'area. Cerca spazio per liberare il mancino l'inglese ma anche la sua conclusione non è precisa.22:37

78' Pecca di egoismo Dembélé che, dopo un recupero e l'ennessimo contropiede dei parigini, non serve Doué e si accentra da destra per concludere con il sinistro. Palla lontanissima dallo specchio della porta.22:36

76' OCCASIONE PARIS! Dembélé si libera sulla sinistra e conclude con il mancino. La palla arriva forte ma centrale. Respinge Martinez.22:34

76' 4a sostituzione Aston Villa. Esce Lucas Digne ed entra Ian Ethan Maatsen.22:34

76' 3a sostituzione Aston Villa. Esce Marcus Rashford ed entra Oliver Watkins.22:33

75' Kvaratskhelia sfida Cash in velocità e lo salta in un primo momento. Bravo il terzino dei Villans a resistere e a rinvenire sul georgiano.22:33

74' Altra palla pericolosa per Rashford. In questa occasione Pacho fa un buon lavoro e riesce a prendere posizione e a fermare l'attaccante inglese.22:31

72' Pau Torres alza palla per Digne che non riesce ad agganciare. Rimessa laterale Paris.22:30

71' Traversone a centro area del PSG dove Konsa in tuffo non arriva per un soffio a deviare di tesa. Brivido.22:31

70' ANCORA DONNARUMMA!! Donnarumma ipnotizza Asensio che tutto solo gli calcia addosso nel tentativo di fargli passare palla sotto alle gambe. Buco enorme di Marquinhos e Pacho.22:28

69' Ottimo Doué in copertura che intercetta un passaggio di Ramsey e fa ripartire i parigini. 22:26

67' 2a sostituzione Aston Villa. Esce Onana ed entra Jacob Ramsey.22:44

66' 1a sostituzione Aston Villa. Esce John McGinn ed entra Marco Asensio.22:23

65' Dembélé sfida Pau Torres che lo costringe a decentrarsi. Conclusione da destra sul palo difeso da Martinez che blocca in 2 tempi.22:23

64' Dembélé prova ad imbucare per Doué. Konsa legge il movimento e permette un'uscita tranquilla a Martinez.22:22

63' Si riaffaccia in avanti il Paris. Kvaratskhelia serve Vitinha che dalla linea di fondo crossa conquistando calcio d'angolo.22:20

60' 30 minuti al termine. L'Aston Villa l'ha ribaltata e ora l'inerzia pende dalla parte degli inglesi che sono ad un solo gol dal pareggio.22:19

60' DONNARUMMA MIRACOLOSO!! CHE PARATA!! Tielemans di testa indirizza sotto l'incrocio alla destra di Donnarumma che con un autentico miracolo toglie il pallone dalla porta!22:17

58' 1a sostituzione PSG. Esce Barcola ed entra Doué.22:24

57' GOL!! ASTON VILLA-Psg 3-2!! Gol di Ezri Konsa!! Passano in vantaggio i Villans!! Azione strepitosa di Rashford che danza sul pallone e salta due uomini sulla linea di fondo. Palla arretrata per Konsa che col piatto destro infila sul primo palo!22:16

57' RASHFORD!!! Rashford porta palla e si accentra portandola sul destro. Tiro forte sul secondo palo con Donnarumma che vola e mette in corner!22:15

55' GOL!! ASTON VILLA-Psg 2-2!! Gol di John McGinn! Rete formidabile dello scozzese che, servito da Pau Torres, porta palla al piede ad ampie falcate e calcia di sinistro da fuori area con la palla che si infila sotto l'incrocio. Leggera deviazione di Pacho.22:13

54' Vitinha calcia di destro dalla distanza. Palla ben alta sopra la traversa.22:11

53' Gol annullato a Dembélé che è scattato appena al di la della linea di centrocampo finendo in fuorigioco.22:11

52' CHE OCCASIONE PER RASHFORD! Imbucata meravigliosa di Rogers per Tielemans che appoggia al centro per Rashford. Miracoloso Donnarumma che si tuffa in avanti e chiude la saracinesca!22:10

49' Buono sviluppo dell'Aston Villa con Tielemans che apre alla perfezione per Digne. Fraseggio con McGinn che successivamente va a raccogliere il cross del terzino francese. Il colpo di testa dello scozzese però non centra lo specchio della porta difesa da Donnarumma.22:07

48' Pau Torres commette fallo su Hakimi che conquista punizione dalla trequarti.22:05

46' Scontro tra McGinn e Marquinhos con lo scozzese che rimane a terra dolorante. Non c'è fallo secondo il direttore di gara.22:04

46' SI RIPARTE! Palla gestita dal Paris.22:03

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!21:52

Il PSG ora conduce complessivamente per un totale di 5-2. L'Aston Villa continua comunque a crederci e a spingere alla ricerca dei 3 gol che porterebbero la sfida ai tempi supplementari.21:52

Primo tempo elettrizzante al Villa Park. Il Paris va si porta in vantaggio di 2 reti (Hakimi 11', Mendes 27') prima di subire il gol del 1-2 (Tielemans 34') che riapre la partita.Le 3 reti della partita sono nate tutte da situazioni di contropiede.21:51

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Aston Villa-Paris Saint Germain 1-221:48

45' 1 minuto di recupero.21:48

45' L'Aston Villa attacca in massa e lascia spazi enormi per il contropiede dei parigini. Perde palla Cash in posizione avanzata e Dembélé viene lanciato immediatamente in profondità. L'attaccante francese arriva alla conclusione calciando fuori dallo specchio della porta e gli viene ravvisata posizione di fuorigioco, che sarebbe stata da valutare nel caso il tiro fosse andato a segno.21:48

42' Entrata in ritardo di John McGinn su Kvaratskhelia. Primo cartellino giallo del match.21:44

41' Spinge l'Aston Villa. Rogers riceve un'ottima palla in area di rigore ma ancora una volta pecca di troppo altruismo e non calcia da buona posizione. Il suo pallone indirizzato a Rashford viene respinto dalla difesa francese.21:43

40' Che azione del PSG che costruisce da terzino a terzino. Nuno Mendes arriva in fondo sulla corsia di sinistra e mette palla per l'inserimento di Hakimi che viene murato dalla difesa avversaria. La sfera arriva a Fabian Ruiz che conclude centralmente senza creari grossi grattacapi a Martinez.21:42

36' Altro contatto nell'area del Paris che scatena le proteste dei calciatori inglesi. Scontro tra McGinn e Hakimi ma il fallo è dello scozzese.21:39

35' Accorcia l'Aston Villa che vuole quantomeno regalarsi una possibilità per procedere il cammino in coppa. Sono ancora 3 i gol da recuperare.21:40

34' GOL!! ASTON VILLA-Psg 1-2!! Gol di Tielemans! Stavolta sono gli inglese a colpire in contropiede! Tielemans viene servito a sinistra all'interno dell'area di rigore e fa partire la conclusione indirizzata sul palo lontano. Pacho devia sfortunatamente mettendo fuori gioco Donnarumma con la palla che entra sul primo palo.21:37

33' Rashord infila per Tielemans che a centro area va a terra su un contatto con Pacho. Non ferma il gioco il direttore di gara tra le proteste vibranti dei Villans.21:35

31' Barcola si mette in proprio e prova a sfondare da solo la difesa avversaria, senza ottenere il risultato sperato.21:34

27' GOL!! Aston Villa-PSG 0-2!! Gol di Nuno Mendes! Altro contropiede del Paris dopo un grande rischio difensivo. Recupero di Marquinhos che fa partire il ribaltamento di fronte. Palla larga su Dembélé che serve rasoterra per Nuno Mendes che da posizione centrale prende la mira e infila Martinez sulla sua destra a fil di palo.21:30

26' Rischio PSG. Onana pressa Neres che perde una palla sanguinosa a ridosso dell'area piccola. Recupera Marquinhos.21:31

25' Digne serve in profondità per Onana che di prima intenzione gira forte al centro dell'area di rigore. Respinge la difesa del Paris.21:27

24' OCCASIONE ASTON VILLA! Rogers tenta la conclusione da destra con un mancino a girare. La palla esce di poco alla destra di Donnarumma.21:26

23' Azione insistita dei francesi che danzano al limite dell'area avversaria, col pallone che si muove con grande qualità da un versante all'altro del campo.21:24

20' Marquinhos divora nuovamente Rashford, successivamente viene segnalato il fuorigioco all'attaccante inglese.21:23

19' OCCASIONE ASTON VILLA! Pau Torres riceve sui pressi dell'area piccola decentrato a sinistra. Girata mancina a incrociare, respinge Donnarumma.21:21

18' Occasione interessante per l'Aston Villa che tentenna una volta all'interno dell'area di rigore. Rogers non calcia e serve Rashford che subisce il recupero del solito Marquinhos.21:20

17' Dembélé, isolato sulla sinistra, tenta di sfuggire alla marcatura di 2 avversari ma non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.21:18

15' Scambio in velocità tra Barcola e Dembélé. Ferma tutto il direttore di gara per un fuorigioco di rientro di Barcola.21:16

13' Subito in avanti il Paris che ora conduce la doppia sfida con 3 reti di vantaggio.21:14

11' GOL!! Aston Villa-PSG 0-1!! Gol di Achraf Hakimi!! Contropiede fulmineo con Barcola lanciato sulla fascia sinistra. Palla forte al centro sulla quale interviene Martinez che non riesce ad allontanare. La sfera rimane al centro dell'area di rigore dove arriva Hakimi ad insaccare con il piattone destro sotto alla traversa.



10' Lungo possesso palla del Paris che cerca di mandare a vuoto il pressing dell'Aston Villa.21:12

8' Bella trama palla a terra per i padroni di casa che si conclude con l'imbucata per Rashford. Marquinhos approfitta del controllo non perfetto dell'attaccante inglese per intervenire e rubare il pallone.21:10

6' Dembélé trova spazio a sinistra dopo aver saltato Konsa e tenta il cross in 2 occasioni, entrambi respinti da Digne.21:08

6' Molto alto il pressing dell'Aston Villa in questa primissima fase di gioco.21:07

4' Mendes batte lunghissima una rimessa laterale a cercare Dembélé. Ottima la copertura di Cash.21:05

2' Subito un corner i Villans. Palla prolungata sul secondo palo. Neves spizza ulteriormente e mette palla nuovamente in calcio d'angolo.21:04

1' Si è intensificata la pioggia nell'ultima decina di minuti a Birmingham.21:02

INIZIA LA PARTITA! Primo pallone gestito dagli inglesi.21:01

Nello stadio risuona erroneamente l'inno dell'Europa League ma poco importa. E' tutto pronto per Aston Villa-Paris Saint Germain! Si riparte dal 3-1 dei parigini ottenuto in terra francese.21:01

Le formazioni sono nel tunnel pronte a scendere sul terreno di gioco. Clima rovente al Villa Park.20:57

Riscaldamento in corso per entrambe le formazioni. Chi uscirà vincente da questo doppio confronto aspetterà in semi-finale una tra Arsenal e Real Madrid.20:28

Sono 2 invece i cambi apportati da Luis Enrique rispetto alla gara di Parigi. Torna Marquinhos al centro della difesa prendendo il posto di Beraldo. Davanti partirà dal primo minuto Barcola largo a destra nel tridente composto da lui, Dembélé e Kvaratskhelia. Partirà dalla panchina il talento 19enne Doue.20:20

Emery si affida per 10/11 alla formazione messa in campo al Parco dei Principi la scorsa settimana. L'unico cambio effettuato riguarda Onana che guadagna una maglia da titolare a discapito di Jack Ramsey.20:14

A disposizione PSG. Safonov, Tenas, Doue, Hernandez, Kimpembe, Kang-in, Beraldo, Ramos, Mayulu, Mbaye, Zaire-Emery.20:09

A disposizione Aston Villa. Olsen, Proctor, Bailey, Asensio, Barkley, Bogarde, Disasi, Maatsen, Mings, Ramsey, Watkins.20:06

FORMAZIONE UFFICIALE PSG. 4-3-3. Donnarumma; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.20:07

FORMAZIONE UFFICIALE ASTON VILLA. 4-2-3-1. Martínez; Digne, Torres, Konsa, Cash; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Rashford. 20:04

La direzione di gara è affidata allo spagnolo José Maria Sanchez Martinez, coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto. IV uomo Alejandro Muniz Ruiz. Carlos del Cerro Grande e Cesar Soto Grado saranno rispettivamente VAR e AVAR.19:46

Il PSG ha già archiviato la pratica Ligue 1 e raggiunto il Reims in finale di Coppa di Francia. Nel 2025 i parigini sono stati sconfitti solamente al Parco dei Principi dal Liverpool in occasione dell'andata degli ottavi di finale con il risultato di 1-0. Lo stesso risultato, al contrario, è maturato ad Anfield con la formazione di Luis Enrique che è riuscita a superare i Reds ai calci di rigore.19:39

L'Aston Villa non perdeva, e non pareggiava, in qualsiasi competizione dal 25 Febbraio. Stasera il Villa Park proverà a spingere a gran voce i ragazzi di Emery che, anche quest'anno, si stanno rendendo protagonisti di una buonissima stagione, trovandosi ad appena 3 punti dal 3° posto in Premier League e in corsa per centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.19:33

La gara di andata si è conclusa con la vittoria dei parigini per 3-1, che hanno rimontato il vantaggio dei Villans targato da Rogers al 35' del primo tempo, grazie alle realizzazioni fenomenali di Doue e di Kvaratskhelia. La rete in pieno recupero di Nuno Mendes ha fissato il risultato sul definitivo 3-1.19:28

Benvenuti al Villa Park di Birmingham, dove l'Aston Villa di Unai Emery tenterà l'impresa contro il PSG di Luis Enrique!19:41

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Aston Villa e PSG, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.19:12

