Milan: chi è Boniface, il nuovo Osimhen, goleador di cristallo che piace ad Allegri

Nel mirino il nigeriano del Bayer Leverkusen, lo stesso che nella gara di Phase League mandò ko i rossoneri: le caratteristiche e la storia

Tra le priorità del Milan c’è il potenziamento del reparto offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato di Dusan Vlahovic, ma ora emerge un altro profilo che intriga la dirigenza rossonera: Victor Boniface. Il centravanti nigeriano, dotato di qualità fisiche e tecniche di rilievo, è un nome che il Milan conosce bene. Il 1° ottobre 2024, infatti, nella sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen valida per la League Phase dell’ultima Champions, fu proprio Boniface a realizzare il gol decisivo che consegnò la vittoria ai tedeschi, dopo un gol annullato e una serie di giocate che misero in difficoltà la squadra allora guidata da Fonseca.

Victor Boniface, le caratteristiche

Le caratteristiche di Victor Boniface hanno attirato l’attenzione di Massimiliano Allegri, che intravede nel nigeriano un potenziale profilo utile al futuro Milan. Attaccante completo, Boniface unisce fisico e tecnica, sa agire da punto di riferimento in area e permette alla squadra di salire. Non è un bomber da numeri stratosferici, ma il fiuto del gol non gli manca: 21 reti nella stagione 2023-24 e 11 nell’ultima annata, condizionata però da alcuni problemi fisici. Proprio gli infortuni rappresentano la principale incognita: due operazioni al ginocchio in carriera e, nell’ultima stagione, un infortunio muscolare alla coscia che ne ha limitato la continuità.

Dalle difficoltà alla rinascita: il percorso del nigeriano

La sua carriera inizia al Bodo Glimt, dove mette inizia a mettere in mostra le sue qualità. Poi arriva il grave infortunio al legamento crociato, un ostacolo pesante che segna profondamente la sua crescita, facendogli anche sfumare la possibilità di trasferirsi al Club Brugge. Un periodo complicatissimo per Boniface, segnato anche dalla perdita della madre, che lo colpì duramente sul piano personale. In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il nigeriano ha descritto così quel momento: “Avevo perso il Brugge, avevo perso il ginocchio, avevo perso la mamma. Non avevo più interesse nel giocare a calcio. Avevo praticamente smesso. Iniziai a mangiare di tutto, a far festa e bere. Cercavo qualsiasi cosa mi rendesse felice”.

Quando si tocca il fondo, però, si può solo risalire. Grazie al supporto della nonna, Boniface ritrova la forza di ripartire, accettando la sfida con l’Union Saint-Gilloise, prima tappa del suo rilancio. Poi arriva la grande occasione con il Bayer Leverkusen, dove riesce a essere determinante e a confermare il proprio valore. Oggi, a soli 25 anni (che compirà due giorni prima di Natale) il futuro è ancora tutto da scrivere. E chissà che non possa continuare a farlo in maglia rossonera.

Il costo del bomber

Victor, nella sessione di calciomercato di gennaio dell’ultima stagione, era stato molto vicino all’Al Nassr, con una valutazione fissata tra i 50 e i 60 milioni di euro. Sembrava tutto fatto, ma l’operazione è saltata all’ultimo momento, con il club saudita che alla fine ha deciso di puntare su Duran. Da quel momento, anche a causa dei problemi fisici, la valutazione del nigeriano è sensibilmente calata. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si stima che Boniface possa essere acquistato per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni, una somma più accessibile per il club rossonero. Inoltre, lo stipendio non rappresenterebbe un ostacolo per il Milan.