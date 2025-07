Ultimo aggiornamento: 07-07-2025 12:40

Finita l’esperienza di Inter e Juventus al Mondiale per club, la sessione di calciomercato estiva entra nel pieno. Bonny all’Inter, in un clima di calma apparente, nodo Vlahovic, Napoli in procinto di annunciare Noa Lang come la Fiorentina per Dzeko. Qui tutte le notizie live principali che emergeranno nel corso della giornata su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma.

