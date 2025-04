Inter, quanto incassa la società dalla qualificazione alle semifinali di Champions League 2024/2025

Le cifre incassate dall'Inter che questa sera è chiamata a centrare un obiettivo, sportivo e di incasso, contro i tedeschi che decide il suo cammino nella competizione europea

Quanto sia decisiva la qualificazione alle semifinali di Champions League, per l’Inter e il presidente Beppe Marotta, è concetto elaborato, interiorizzato e non per mera ambizione, per quel che può essere messo dentro l’idea stessa di prestigio. L’obiettivo giova, e assai, alle casse del club che gioverebbe degli introiti stabiliti dalla stesa partecipazione e dall’avanzamento nella competizione così come la abbiamo prospettata.

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a non commettere errori e a centrare, contro il Bayern Monaco, un risultato che soddisfi le aspettative di dirigenza e proprietà. Come già effettuato in precedenza, quanto stabilito dalla Uefa apporterà cifre notevoli, che andremo a vedere nel dettaglio.

Quanto vale la Champions League 2024/2025

L’Inter ha incassato, fino ai quarti, quasi 100 milioni di euro dalla Uefa – come già riferito – grazie ai risultati ottenuti in Europa tra premi, market pool e ranking storico, senza contare gli introiti derivanti dagli incassi degli incontri.

Mercoledì 16 aprile l’italiana ha davanti il Bayern Monaco, che affronterà al Giuseppe Meazza di Milano dopo l’andata, in Baviera, finito con il risultato di 1-2 a favore dei nerazzurri grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

La semifinale garantirebbe ulteriori cifre, elargite proprio in virtù dell’avanzamento della squadra nella competizione. Sappiamo che l’edizione della Champions League 2024/2025 è da record e così, dunque, lo sono anche le semifinali e relativi premi.

I conti arrivati ai quarti

L’Inter in virtù dell’inviabile quarta posizione raggiunta in classifica generale, aveva consentito al club nerazzurro di vedere già virtualmente in cassa 90 milioni, più i 2,1 per la precisione della vittoria sul Monaco e premi legati al ranking, raggiunti all’ultima giornata di Phase League.

La qualificazione ai quarti del club nerazzurro vale 12,5 milioni di euro, che va a sommarsi al totale di quanto già guadagnato dai risultati raggiunti, pari a un totale di quasi 100 milioni di euro.

La cifra incassata con la semifinale

Qualora il Bayern fosse superato dall’Inter, a cui basterebbe un pareggio o vincere in quel di San Siro contro i tedeschi, allora accederebbe all’agognato fine della doppia sfida, ovvero l’approdo in semifinale. Ma a quanto ammonta questo obiettivo?

Se dovesse farcela, la squadra che supererà il turno dovrebbe incassare altri 15 milioni di euro come premi Uefa.

Semifinale, finale e vittoria

Per completezza, la sola qualificazione alla semifinale è garanzia di un introito che risulta da record, ma che potrebbe superarsi qualora si acceda alla finalissima ed, infine, la coppa venga assegnata. Cifre notevoli, che fanno gola alle società che sono rimaste in lizza:

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a squadra;

di euro a squadra; qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a squadra;

di euro a squadra; vittoria in finale: 6,5 milioni di euro.

Che cosa cambia con il nuovo format: quote, bonus e value

Come già approfondito a inizio stagione, la nuova formula ha garantito una maggiore ricchezza complessiva al torneo: il format studiato, oltre a una spettacolarizzazione che rende forse più avvincente la competizione, regala un fatturato di quasi 4 miliardi e mezzo e un montepremi di 2,5 miliardi per le 36 finaliste. Le entrate per i club verranno divise secondo la ripartizione sotto e il totalone, quindi, sarà un mix di queste evidenze:

Il 27,5% (670 milioni di euro) sarà destinato alle quote di partenza;

Il 37,5% (914 milioni di euro) sarà destinato ai bonus per i risultati e i passaggi dei turni;

Il 35% (853 milioni di euro) sarà destinato al nuovo pilastro “value”, che racchiude market pool e ranking storico;

Ciascuno dei 36 club qualificati per la fase iniziale riceverà 18,62 milioni di euro (premio in crescita rispetto a quello dell’edizione precedente che era di 15,64 milioni). La quota è suddivisa in un acconto di 17,87 milioni di euro e un saldo di 750.000 euro.

Quanto valgono bonus vittoria e pareggi

Il bonus vittoria a cui accennavamo sopra, deriva dal risultati di ogni singola sfida delle 8 partite della fase iniziale: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700 mila euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (700.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale alla classifica finale della fase a girone unico, da quel che si evince dal regolamento e relativa circolare Uefa.

È previsto, inoltre, un bonus legato alla classifica della fase a 8 giornate: ogni club riceverà una somma basata sul suo posizionamento in classifica. L’importo totale per questo bonus sarà diviso in 666 quote uguali e il valore iniziale di ogni quota sarà di 275 mila euro. La squadra che arriverà all’ultimo posto riceverà solo una quota (275 mila euro, appunto); una quota verrà aggiunta a ogni posizione, quindi la prima riceverà 36 quote.

Eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale dei premi per ogni posizione. Oltre ai bonus per la classifica, le prime 8 classificate (Inter inclusa) hanno incassato altri 2 milioni, mentre dalla 9^ alla 16^ hanno ricevuto da questo risultato 1 milione.

Quanto guadagna l’Inter

Entriamo nel dettaglio di quel che ha già guadagnato la società, con l’aggiunta di quella cifra che arriverebbe, centrate le semifinali. Nel calcolo di quanto incassato fino ai quarti dall’Inter, si comprendono il bonus partecipazione (uguale per tutti e che ha portato nelle casse delle italiane 18,62 milioni) al premio per la posizione nella classifica unica (quarta per i nerazzurri e valso 9,7 milioni), senza dimenticare i bonus per ogni vittoria e pareggio.

Infine, si inserisce anche il cosiddetto pilastro “value” – un nuovo segmento pensato dalla Uefa per unire i ricavi dal market pool (mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma viene divisa in due parti: quella “europea” – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking Uefa su cinque anni; e poi la parte “non europea” – legata al ranking storico/decennale. L’Inter, quindi, ha già totalizzato una cifra che impressiona e che, ribadiamo, con il risultato sportivo di questa sera si arricchisce della cifra stanziata per la qualificazione alle semifinali, ovvero 15 milioni.

Quasi 100 milioni

Con la vittoria sul Feyenoord (che da sola vale il bonus di 12,5 milioni) e il passaggio diretto ai quarti, l’Inter guadagna quasi 100 milioni di euro circa di incasso totale.

I nerazzurri possono vantare, oltre alla quota fissa di partecipazione (18,6 milioni), anche il bonus in classifica (9,7 milioni), bonus risultati (13,3 milioni), bonus per il quarto posto (2 milioni), bonus ottavi e bonus quarti (rispettivamente 11 e 12,5 milioni) e oltre 25 milioni derivanti dal market pool tra quota europea e non europea.

La somma di queste voce, come già visto in precedenza, sfiora i 100 milioni più eventuali 15 circa che premia la strategia dell’Inter senza calcolare incassi stadio ed eventuali legami commerciali che ne derivano.