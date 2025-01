Champions League, la classifica: Szczesny choc, ne prende 4 ma il Barcellona ne fa 5, Singo salva il Monaco

Nel penultimo turno il Barcellona vince 5-4 all'ultimo respiro col Benfica nonostante le papere di Szczesny, Liverpool senza freni, Atletico ok

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Torna la Champions League ed è subito spettacolo. Le gare del martedì valevoli per la settima e penultima giornata hanno regalato partite pazzesche come quella vinta dal Barcellona 5-4 a Lisbona contro il Benfica con l’ex Juve Szczesny protagonista in negativo. Il Liverpool sa solo vincere, il Monaco si impone di misura grazie all’ex Toro Singo.

Champions League: Szczesny choc, ma il Barcellona vince

Partita vietata ai deboli di cuore, quella che si è giocata al Da Luz di Lisbona. Pensate: alla mezz’ora il Benfica è avanti 3-1 con la tripletta dello scatenato attaccante greco Pavlidis. Sul risultato pesano gli errori mastodontici di Szczesny, schierato titolare da Flick con esiti disastrosi. Prima travolge Balde dopo aver ciccato il pallone consentendo al centravanti della squadra di casa di mettere la freccia dopo il momentaneo pareggio di Lewandowski su rigore, poi causa il penalty con cui le aquile lusitane calano il tris.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa Raphinha accorcia sfruttando una topica di Trubin, ma l’autogol di Araujo, obiettivo di mercato della Juventus, sembra scrivere la parola fine sul match. Al 78′, però, il Barcellona rientra in partita con un altro tiro dagli 11 metri realizzato dal solito Lewa, quindi la clamorosa rimonta. All’86’ Eric Garcia trova il pareggio di testa e al 96′, all’ultima palla utile, Raphinha completa l’opera fissando il risultato sul 5-4 e qualificando i blaugrana agli ottavi.

Liverpool insaziabile: ecco la settima meraviglia

Continua la marcia inarrestabile dei Reds. Nonostante l’accesso agli ottavi già in cassaforte, il Liverpool centra la settima vittoria in altrettante partite superando 2-1 il Lille, che nelle precedenti uscite aveva mietuto vittime illustri.

È il solito Salah a dare il via alle danze, poi i francesi riescono a pareggiare al 62′ con la stella David subito dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Mandi. Neppure il tempo di festeggiare e l’undici di Arne Slot si riporta avanti con Elliot.

Monaco ok con Singo, Atletico Madrid in rimonta

Nelle altre partite del martedì il Monaco riesce ad avere la meglio sull’Aston Villa con un colpo di testa dell’ex Torino Singo dopo soli 8′. I biancorossi acciuffano i Villans a quota 13 e si assicurano un posto nei playoff. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone vince in rimonta col Bayer Leverkusen. Colchoneros in inferiorità numerica dal 23′ per il rosso a Barrios e ospiti in vantaggio pochi istanti prima dell’intervallo con Hincapié, che poi finisce sotto la doccia al 76′.

Nella ripresa sale in cattedra Julian Alvarez, autore della doppietta che consente agli spagnoli di assestarsi al terzo posto con 15 punti. Psv col brivido contro la Stella Rossa: gli olandesi, avanti di tre reti alla fine del primo tempo, subiscono il ritorno del club di Belgrado, che, però, si ferma a due. Lo Stoccarda ne fa tre allo Slovan Bratislava. Vincono Atalanta (5-0 allo Sturm Graz) e Bologna (2-1 al Borussia Dortmund), la Juventus non sfonda in Belgio: 0-0 con il Club Brugge.

Champions League, la classifica aggiornata