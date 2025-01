Champions League, Juventus qualificata ai playoff ma c'è un rischio: i primi verdetti. Psg-City è già uno spareggio

La serata di Champions League, nonostante un pari, regala ai bianconeri la possibilità di giocare la seconda fase del torneo continentale ma le ultime partite possono cambiare ancora tanto

Un pareggio che forse lascia i tifosi con l’amaro in bocca ma che per la Juventus vale la qualificazione ai playoff della Champions League. Lo 0-0 di Bruges assume così un sapore dolceamaro per la Vecchia Signora che però dovrà guardare con attenzione alle prossime partite.

Juventus ai playoff

Il pareggio contro il Bruges permette alla Juventus di conquistare la qualificazione ai playoff dove si qualificano le squadre dalla nona alla 24esima posizione. I bianconeri che nell’ultima giornata affrontano il Benfica possono pare fare ancora un salto avanti in classifica e guadagnarsi una posizione migliore in vista della fase a eliminazione diretta. Sarà importante provare a rimanere tra le prime 16 visto che le squadre dal nono al sedicesimo posto saranno teste di serie e incroceranno il proprio cammino con le squadre che si sono piazzate dal 17esimo al 24esimo avendo la possibilità di giocare il ritorno in casa.

L’Atalanta vuole gli ottavi

La vittoria dell’Atalanta ai danni dello Sturm Graz permette alla formazione di Gasperini di provare a dare la caccia alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri in questo momento sono in quarta posizione (in attesa anche delle gare di domani) e nell’ultima giornata vanno a fare visita al Barcellona che, insieme al Liverpool, è la squadra già qualificata drittamente agli ottavi di finale.

PSG-Manchester City: è uno spareggio

La gara di domani tra PSG e Manchester City in questo momento assume i contorni del vero e proprio spareggio. Una sconfitta, infatti, significherebbe la quasi sicura esclusione di una delle due squadre dalla massima competizione europea e anche in caso di pareggio ci sarebbe da lottare fino all’ultimo tornata per riuscire a strappare un posto alla fase playoff. In questo momento il Manchester City occupa il 24esimo posto con 8 punti, mentre il PSG è 26esimo.

I rischi per la Juventus nella fase playoff

La classifica resta tutta da decifrare in questo momento e l’ultima giornata (oltre che i match in programma domani) possono ancora cambiare la situazione. Se la Champions League finisse ora, nella fase playoff incontrerebbe una tra Sporting Lisbona e Feyenoord che occupano le posizioni 19 e 20 della classifica. Ma i bianconeri in caso di cambiamenti della classifica si potrebbero ritrovare di fronte anche una delle grandi deluse fino a questo momento come Real Madrid o Manchester City.

