Pagelle Atalanta-Sturm Graz 5-0: Retegui spietato, De Ketelaere incanta, Lookman a segno, ottavi a un passo

Top e flop della partita Atalanta-Sturm Graz, valevole per la 7a giornata di Champions League: nerazzurri super, quarto sigillo in Europa per CDK, segnano pure Lookman e Pasalic.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Dopo il ko col Napoli, l’Atalanta travolge 5-0 lo Sturm Graz al Gewiss nella settima giornata di Champions League e compie un passo significativo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Brillano le stelle di Gasperini: Retegui ancora a bersaglio, De Ketelaere si conferma al top in Europa, Samardzic illumina.

Atalanta-Sturm Graz: ci pensa subito Retegui

Gasperini risparmia Lookman: lì davanti ci sono Samardzic e De Ketelaere al servizio di Retegui. L’Atalanta rischia di andare subito sotto su un lancio lungo che trova impreparato Kolasinac: Camara, a tu per tu con Carnesecchi, non trova la porta.

Gol mangiato, gol subito: è la dura legge del calcio. E, infatti, sul ribaltamento di fronte gli orobici puniscono lo Sturm Graz. Follia in uscita di Aiwu, Samardzic innesca Zappacosta, palla in mezzo e tap in di Retegui. Terzo sigillo consecutivo per il bomber della Nazionale.

Il Var ferma CDK ma non Pasalic: la Dea dilaga

A inizio ripresa doppio cambio di Gasp: dentro Cuadrado e Lookman per Palestra e Retegui. Al 50′ il Var annulla un gol a De Ketelaere per fuorigioco di Lookman.

Otto minuti dopo Var di nuovo in azione per valutare la posizione di Pasalic che raddoppia su assist al bacio di Cuadrado: questa volta è tutto regolare, 2-0. L’Atalanta dilaga: sugli sviluppi di un corner, azione di sfondamento in area di Hien e tocco di punta di CDK. Numeri pazzeschi per il belga in Europa, che raggiunge quota quattro reti accompagnate da cinque assist. Zappacosta trova anche il poker, ma il gol è annullato per fuorigioco segnalato direttamente dal guardalinee. Ci pensano allora Lookman e Brescianini a chiudere i conti per il 5-0 finale: gli ottavi sono davvero vicini.

Top e flop dell’Atalanta

De Ketelaere 7,5: Il Var gli annulla un gol, ma si riscatta poco dopo con un tocco di punta in stile calcetto. E sono 4 in Champions. Più cinque assist.

Top e flop dello Sturm Graz